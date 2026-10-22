Szivárognak a részletek az oroszok új rakétájáról: amerikai alkatrészeket is talált benne az ukrán hírszerzés

A hírszerzési adatok alapján a Filin 3,5 méter hosszú, szárnyfesztávolsága 3 méter, és 50 vagy 100 kilogrammos harci résszel szerelhető fel. A fegyver képes rendkívül kis magasságban, és akár 6000 méteren is repülni,

miközben legnagyobb sebessége 800 km/h, hatótávolsága pedig eléri az 1200 kilométert.

A HUR tájékoztatása szerint a rakéta egyes elemei 3D-nyomtatással készülnek, míg a fedélzeti elektronika – bár hasonlít más orosz rendszerekéhez – kiemelkedően magas arányban tartalmaz kínai alkatrészeket. A szakértők emellett 35 amerikai gyártmányú komponenst is azonosítottak a szerkezetben. A fedélzeti berendezéseket a Garpiya drónok gyártásában is érintett PLAZ Kft. állítja elő, a hajtóművet pedig a Reynolds Kft. által gyártott R500-as típus biztosítja.

Oroszország rendszeresen vet be cirkálórakétákat és ballisztikus rakétákat ukrán célpontok, különösen az energetikai infrastruktúra ellen. Október 22-én éjszaka orosz ballisztikus rakéták és kazettás lőszerek több hullámban mértek csapást Kijev közlekedési és egészségügyi infrastruktúrájára, aminek következtében legalább egy ember életét vesztette, 24-en pedig megsérültek.

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