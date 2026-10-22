Területeket adna fel Ukrajna, újra előkerült a béketárgyalás lehetősége - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

Az ukrajnai Starlink-incidens után megszólalt az amerikai óriáscég: veszélyben lehetnek a szövetségesek csúcsfegyverei?
A Palantir amerikai szoftvercég igyekezett megnyugtatni az európai partnereit, kijelentve, hogy a NATO által használt Maven mesterségesintelligencia-rendszerben nincs úgynevezett "kikapcsoló gomb", amellyel a vállalat vagy az amerikai kormány távolról leállíthatná a szoftvert. A nyilatkozat azután született, hogy az ukrán Starlink-szolgáltatás korlátozása felerősítette az amerikai technológiai függőséggel kapcsolatos aggodalmakat Európában - írja a Reuters.
Több mint hatszáz drónt indítot Ukrajna
Szerda 23 óra 30 perc és csütörtök hajnali négy között 630 ukrán drón támadta a Moszkvai régió környékét - közölte Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere a Max-csatornáján.
(MTI)
Közel lehet a történelmi csúcstalálkozó: Zelenszkij elárulta, mikor ülne egy asztalhoz az oroszokkal
Ukrajna támogatja az amerikai javaslatot mielőbbi háromoldalú tárgyalások megkezdésére Oroszország és az Egyesült Államok képviselőinek részvételével - jelentette ki szerdán Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Változások az orosz kormányban
Az orosz alsóház, az Állami Duma szerdán jóváhagyta a személyi változtatásokat Mihail Misusztyin miniszterelnök kabinetjében.
A parlamenti megerősítés értelmében Oleg Kozsemjakót, a Tengermelléki határterület kormányzója miniszterelnök-helyettesi megbízást kap, és az Oroszországi Föderáció elnökének meghatalmazott képviselője lesz a Távol-keleti szövetségi körzetben.
Andrej Nyikitin közlekedési minisztert szintén miniszterelnök-helyettessé nevezik ki, ahogy Irina Okladnyikova pénzügyminiszter-helyettest is, aki a jövőben a kormányfői hivatalt fogja vezetni. Anton Sziluanov pénzügyminiszter is kormányfő-helyettesi megbízást kap, aki továbbra is megtartja tárcája vezetését. Dmitrij Jadrov, a Roszaviacija (az orosz polgári légi közlekedési felügyelet) vezetőjét pedig a közlekedési miniszter tisztségére nevezik ki.
(MTI)
Ballisztikus rakéta csapódott be Kijevben
Az éjszaka folyamán több találat is érte a fővárost, a hatóságok jelentése szerint egy mentőállomás is megrongálódott. Egyelőre 13 sebesültről lehet tudni.
Területeket adna fel Ukrajna, újra előkerült a béketárgyalás lehetősége - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön
Vologyimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy Kijev hajlandó lenne a jelenlegi frontvonalak mentén befagyasztani a harcokat - bár erre Moszkva részéről kevés hajlandóság mutatkozik -. A szentpétervári, Ukrajna meghívása nélkül rendezett békecsúcs Kijev számára nem igazán hozott eredményt, de Moszkva szerint elképzelhető, hogy november közepén a háromoldalú találkozók is megindulhatnak. A frontvonalakon továbbra is csigalassúságú az orosz előretörés, Ukrajnának viszont egyre nagyobb gondot okoznak a sugárhajtású Gerány-4-es drónok. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Szerdai hírfolyamunk ide kattintva olvasható.
Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images
Hiába a repülő autó, földhöz ragadt üzeneteket küldött a Tesla
Esik az árfolyama a jelentés után.
Kattintás nélkül is támadhat kémprogram online reklámon keresztül
A reklámpiac legitim csatornáin érkezhetett a támadás.
Az ukrajnai Starlink-incidens után megszólalt az amerikai óriáscég: veszélyben lehetnek a szövetségesek csúcsfegyverei?
Jobban fél Európa Trump kiszámíthatatlanságától, mint az oroszoktól.
Meglepte a piacot a Nestlé - De van egy komoly probléma a háttérben
Komoly kihívást jelent az orosz tevékenység.
Az Alkotmánybírósághoz fordul a Fidesz-KDNP az otthoni energiatárolós program miatt
Utólagos normakontrollt kérnek az Alkotmánybíróságtól.
Nagyot villantott a Meta
A cash flow viszont mínuszba fordult.
Figyelmeztetést adott ki a MÁV: fontos változások jönnek, rengeteg utast érinthetnek
A változások már ma életbe lépnek.
Decemberben jöhet a következő japán kamatemelés
De kérdés, hogy mit szól ehhez a kormány.
Egy évet bírt a házasságuk, a hitelük 25 évre szól. Mi lesz most a közös lakással?
Egy kapcsolat véget érhet egy év alatt, a közösen felvett lakáshitel viszont nem. Megmutatjuk egy konkrét példán, mennyi pénz kellhet ahhoz, hogy az egyik fél megtartsa a lakást, mi történhet
Nemzetközi ÁFA- és indirekt adózási aktualitások 2026 Q3
A nemzetközi áfa aktualitások témában indított blogsorozatunk célja, hogy rendszeres jelleggel összefoglalja azokat a nemzetközi közvetett adózási és kapcsolódó compliance fejleményeket és
Követett részvények - 2026. október
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Érthetők-e a banki adatkezelési tájékoztatók? - A NAIH jelentése a bankok átláthatósági gyakorlatáról
Az adatkezelési tájékoztató az adatvédelmi megfelelés leginkább "kirakatban lévő" eleme: az érintettek tipikusan ebből kaphatnak egy benyomást az adataik kezeléséről, persze csak akkor ha
Balásy Zsolt: Hiányolom a rezsicsökkentés eltörlését az új költségvetésből
A 2027-es költségvetési terv egyszerre ígér nagy lépést az euróbevezetés felé és jelentős többletkiadásokat a bérekre, a nyugdíjakra és a jóléti szolgáltatásokra. A 4,9 százalékos...
A 2027-es költségvetés sikere a kormány tervezett megtakarításain múlhat
A kormány 4,9 százalékos hiánycélt és jelentős kiadáscsökkentést tervez 2027-re, miközben új adóintézkedésekkel, béremelésekkel és családtámogatásokkal is számol. A költségvetés si
Magyarországon a covid után indult meg igazán a szabadidős költekezés
A szabadidőre fordított kiadásokból is kirajzolódik, mennyire másként élnek a régió háztartásai. Lettországban a fogyasztási kiadások 9,6 százaléka jut sportra, kultúrára, kikapcsolódá
Nagyon szeretjük az Isztánokat - HOLD Minutes
Egész Közép-Ázsia nagyon jó fundamentumokkal bír, nagyon alacsony bázisról indul szinte minden téren, tehát óriási a felértékelődési potenciál - ez az, amit egy értékalapú befektető...
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.
A repülő Tesla csak a kezdete egy jóval nagyobb tőzsdei sztorinak
Mit forral megint Musk?
Nagy leállás a Revolutnál: erre készülhetünk a jövőben is?
Milyen gyakori ez?
Viszlát, Otthon Start! − Új világ jön a támogatott lakáshitelpiacon
Alaposan megkeverte a kártyákat a kormány.