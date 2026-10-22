11°C eső
Budapest
  • Megjelenítés
Területeket adna fel Ukrajna, újra előkerült a béketárgyalás lehetősége - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön
Globál

Területeket adna fel Ukrajna, újra előkerült a béketárgyalás lehetősége - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Vologyimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy Kijev hajlandó lenne a jelenlegi frontvonalak mentén befagyasztani a harcokat - bár erre Moszkva részéről kevés hajlandóság mutatkozik -. A szentpétervári, Ukrajna meghívása nélkül rendezett békecsúcs Kijev számára nem igazán hozott eredményt, de Moszkva szerint elképzelhető, hogy november közepén a háromoldalú találkozók is megindulhatnak. A frontvonalakon továbbra is csigalassúságú az orosz előretörés, Ukrajnának viszont egyre nagyobb gondot okoznak a sugárhajtású Gerány-4-es drónok. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Megosztás

Az ukrajnai Starlink-incidens után megszólalt az amerikai óriáscég: veszélyben lehetnek a szövetségesek csúcsfegyverei?

A Palantir amerikai szoftvercég igyekezett megnyugtatni az európai partnereit, kijelentve, hogy a NATO által használt Maven mesterségesintelligencia-rendszerben nincs úgynevezett "kikapcsoló gomb", amellyel a vállalat vagy az amerikai kormány távolról leállíthatná a szoftvert. A nyilatkozat azután született, hogy az ukrán Starlink-szolgáltatás korlátozása felerősítette az amerikai technológiai függőséggel kapcsolatos aggodalmakat Európában - írja a Reuters.

Tovább a cikkhez
Az ukrajnai Starlink-incidens után megszólalt az amerikai óriáscég: veszélyben lehetnek a szövetségesek csúcsfegyverei?
Megosztás

Több mint hatszáz drónt indítot Ukrajna

Szerda 23 óra 30 perc és csütörtök hajnali négy között 630 ukrán drón támadta a Moszkvai régió környékét - közölte Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere a Max-csatornáján.

(MTI)

Megosztás

Közel lehet a történelmi csúcstalálkozó: Zelenszkij elárulta, mikor ülne egy asztalhoz az oroszokkal

Ukrajna támogatja az amerikai javaslatot mielőbbi háromoldalú tárgyalások megkezdésére Oroszország és az Egyesült Államok képviselőinek részvételével - jelentette ki szerdán Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Tovább a cikkhez
Közel lehet a történelmi csúcstalálkozó: Zelenszkij elárulta, mikor ülne egy asztalhoz az oroszokkal
Megosztás

Változások az orosz kormányban

Az orosz alsóház, az Állami Duma szerdán jóváhagyta a személyi változtatásokat Mihail Misusztyin miniszterelnök kabinetjében.

A parlamenti megerősítés értelmében Oleg Kozsemjakót, a Tengermelléki határterület kormányzója miniszterelnök-helyettesi megbízást kap, és az Oroszországi Föderáció elnökének meghatalmazott képviselője lesz a Távol-keleti szövetségi körzetben.

Andrej Nyikitin közlekedési minisztert szintén miniszterelnök-helyettessé nevezik ki, ahogy Irina Okladnyikova pénzügyminiszter-helyettest is, aki a jövőben a kormányfői hivatalt fogja vezetni. Anton Sziluanov pénzügyminiszter is kormányfő-helyettesi megbízást kap, aki továbbra is megtartja tárcája vezetését. Dmitrij Jadrov, a Roszaviacija (az orosz polgári légi közlekedési felügyelet) vezetőjét pedig a közlekedési miniszter tisztségére nevezik ki.

(MTI)

Megosztás

Ballisztikus rakéta csapódott be Kijevben

Az éjszaka folyamán több találat is érte a fővárost, a hatóságok jelentése szerint egy mentőállomás is megrongálódott. Egyelőre 13 sebesültről lehet tudni.

(Kyiv Indepentent)

Megosztás

Területeket adna fel Ukrajna, újra előkerült a béketárgyalás lehetősége - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

Vologyimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy Kijev hajlandó lenne a jelenlegi frontvonalak mentén befagyasztani a harcokat - bár erre Moszkva részéről kevés hajlandóság mutatkozik -. A szentpétervári, Ukrajna meghívása nélkül rendezett békecsúcs Kijev számára nem igazán hozott eredményt, de Moszkva szerint elképzelhető, hogy november közepén a háromoldalú találkozók is megindulhatnak. A frontvonalakon továbbra is csigalassúságú az orosz előretörés, Ukrajnának viszont egyre nagyobb gondot okoznak a sugárhajtású Gerány-4-es drónok. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Szerdai hírfolyamunk ide kattintva olvasható.

Kapcsolódó cikkünk

70 milliárd euró hiányozhat Ukrajna jövő évi finanszírozásából, újabb uniós hitel a láthatáron

Rossz hír Kijevnek: tömegével gyártja Oroszország az új generációs drónokat

Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Elesett az M0-ás és az M1-M7 bevezető, több kilométeresek a dugók
Hirtelen nagyot zuhant az OTP!
Véget ért a békecsúcs Szentpéterváron, hatalmas ajándékot küld Putyin Amerikába - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility