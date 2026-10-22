Területeket adna fel Ukrajna, újra előkerült a béketárgyalás lehetősége - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

Az orosz alsóház, az Állami Duma szerdán jóváhagyta a személyi változtatásokat Mihail Misusztyin miniszterelnök kabinetjében.

A parlamenti megerősítés értelmében Oleg Kozsemjakót, a Tengermelléki határterület kormányzója miniszterelnök-helyettesi megbízást kap, és az Oroszországi Föderáció elnökének meghatalmazott képviselője lesz a Távol-keleti szövetségi körzetben.

Andrej Nyikitin közlekedési minisztert szintén miniszterelnök-helyettessé nevezik ki, ahogy Irina Okladnyikova pénzügyminiszter-helyettest is, aki a jövőben a kormányfői hivatalt fogja vezetni. Anton Sziluanov pénzügyminiszter is kormányfő-helyettesi megbízást kap, aki továbbra is megtartja tárcája vezetését. Dmitrij Jadrov, a Roszaviacija (az orosz polgári légi közlekedési felügyelet) vezetőjét pedig a közlekedési miniszter tisztségére nevezik ki.

(MTI)