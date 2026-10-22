Trump egyre közelebb araszol Oroszországhoz: egyértelmű véleményt mondott Zelenszkij

Az amerikai–ukrán kapcsolatok az utóbbi hetekben jelentősen romlottak. Zelenszkij korábban úgy fogalmazott, Trump "a történelem rossz oldalára állt", miután Washington orosz üzemanyag-vásárlásról kötött megállapodást, lazított egyes Oroszország elleni szankciókon, a SpaceX pedig korlátozta a Starlink-rendszerhez való hozzáférést az ukrán erők számára. Az ukrán elnök most mégis hangsúlyozta, hogy
a feszültség nem személyes jellegű, ám a szankciók feloldása Putyint erősítené meg.
Steve Witkoff amerikai különmegbízott szerdán három órán át tárgyalt Putyinnal Szentpéterváron, majd az orosz elnököt "humanitáriusnak" nevezte, amiért szabadon engedte a 74 éves amerikai foglyot, Stephen Hubbardot. Trump szerint a szankciók szigorítása lehetetlenné tette volna a fogoly szabadon bocsátását, és veszélyeztetné az ukrán rendezésről szóló tárgyalásokat is.
Zelenszkij az oslói találkozót eredményesnek nevezte, de Putyin békeszándékait kétségbe vonta.
Putyin játszik, játékos ember. Sajnálatos, mert mások életével játszik, és nyilvánvalóan nem akarja befejezni a háborút
– mondta. Witkoff látogatása nyomán Putyin novemberi tárgyalásokba egyezett bele, konkrétumok nélkül.
Miközben Trump szerdán azt állította, hogy kormányzata minden eddiginél közelebb került a háború lezárásához, Oroszország az éjszaka folyamán drónok és ballisztikus rakéták százait zúdította Ukrajnára. A kijevi csapássorozatban egy ember meghalt, legalább 22-en megsérültek.
Az ukrán elnök az interjúban utalt arra, hogy a jelenlegi frontvonalak befagyasztása és a tűzszünet lehetséges kiindulópont lehet a tárgyalásokhoz, ám leszögezte, hogy Ukrajna számára elfogadhatatlan az ellenőrzése alatt álló területek átadása Oroszországnak, és soha nem fogja elismerni az orosz megszállás alatt lévő térségeket Oroszország részeként.
A földünk azért fontos, mert emberekről szól, nem kilométerekről. Rengetegen haltak meg ezért a földért, a függetlenségünkért
– hangsúlyozta.
Zelenszkij elmondta, hogy a hírszerzési információk megosztása helyreállt az Egyesült Államokkal, a SpaceX katonai szintű Starshield szolgáltatása azonban még nem működik teljes kapacitással az országban. Ukrajna most két dolgot vár szövetségeseitől: a szankciók fenntartását, valamint korszerűbb rakéták szállítását – utóbbit azért is sürgette, mert az elfogórakéták kritikus hiánya miatt hiába kapnak figyelmeztetést egy beérkező orosz ballisztikus rakétáról, nincs mivel lelőniük.
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