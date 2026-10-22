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Trump egyre közelebb araszol Oroszországhoz: egyértelmű véleményt mondott Zelenszkij
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Trump egyre közelebb araszol Oroszországhoz: egyértelmű véleményt mondott Zelenszkij

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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a CNN-nek adott interjújában békülékeny hangot ütött meg Donald Trumppal kapcsolatban, ugyanakkor egyértelműen kiállt az Oroszország elleni szankciók fenntartása mellett, és figyelmeztetett, hogy Vlagyimir Putyinnak nem áll szándékában befejezni a háborút.

Az amerikai–ukrán kapcsolatok az utóbbi hetekben jelentősen romlottak. Zelenszkij korábban úgy fogalmazott, Trump "a történelem rossz oldalára állt", miután Washington orosz üzemanyag-vásárlásról kötött megállapodást, lazított egyes Oroszország elleni szankciókon, a SpaceX pedig korlátozta a Starlink-rendszerhez való hozzáférést az ukrán erők számára. Az ukrán elnök most mégis hangsúlyozta, hogy

a feszültség nem személyes jellegű, ám a szankciók feloldása Putyint erősítené meg.

Steve Witkoff amerikai különmegbízott szerdán három órán át tárgyalt Putyinnal Szentpéterváron, majd az orosz elnököt "humanitáriusnak" nevezte, amiért szabadon engedte a 74 éves amerikai foglyot, Stephen Hubbardot. Trump szerint a szankciók szigorítása lehetetlenné tette volna a fogoly szabadon bocsátását, és veszélyeztetné az ukrán rendezésről szóló tárgyalásokat is.

Zelenszkij az oslói találkozót eredményesnek nevezte, de Putyin békeszándékait kétségbe vonta.

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Putyin játszik, játékos ember. Sajnálatos, mert mások életével játszik, és nyilvánvalóan nem akarja befejezni a háborút

– mondta. Witkoff látogatása nyomán Putyin novemberi tárgyalásokba egyezett bele, konkrétumok nélkül.

Miközben Trump szerdán azt állította, hogy kormányzata minden eddiginél közelebb került a háború lezárásához, Oroszország az éjszaka folyamán drónok és ballisztikus rakéták százait zúdította Ukrajnára. A kijevi csapássorozatban egy ember meghalt, legalább 22-en megsérültek.

Az ukrán elnök az interjúban utalt arra, hogy a jelenlegi frontvonalak befagyasztása és a tűzszünet lehetséges kiindulópont lehet a tárgyalásokhoz, ám leszögezte, hogy Ukrajna számára elfogadhatatlan az ellenőrzése alatt álló területek átadása Oroszországnak, és soha nem fogja elismerni az orosz megszállás alatt lévő térségeket Oroszország részeként.

A földünk azért fontos, mert emberekről szól, nem kilométerekről. Rengetegen haltak meg ezért a földért, a függetlenségünkért

– hangsúlyozta.

Zelenszkij elmondta, hogy a hírszerzési információk megosztása helyreállt az Egyesült Államokkal, a SpaceX katonai szintű Starshield szolgáltatása azonban még nem működik teljes kapacitással az országban. Ukrajna most két dolgot vár szövetségeseitől: a szankciók fenntartását, valamint korszerűbb rakéták szállítását – utóbbit azért is sürgette, mert az elfogórakéták kritikus hiánya miatt hiába kapnak figyelmeztetést egy beérkező orosz ballisztikus rakétáról, nincs mivel lelőniük.

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Címlapkép forrása: Olga Ivashchenko/Bloomberg via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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