Trump már megint átírná a világtérképet: ezúttal egy óceánban gondolkodik

Trump egy Dél-Karolinában tartott gyűlésen beszélt arról, hogy felhívta a Google vezérigazgatóját, Sundar Pichait, és megkérdezte tőle, átírnák-e a Google Térképen az Atlanti-óceán nevét Trump-óceánra vagy Amerika-óceánra. Az elnök hozzátette, hogy

csak az Atlanti- és a Csendes-óceánt tartja méltónak arra, hogy a saját nevét vagy az ország nevét viselje.

Trump szerint Pichai ezúttal határozottan elutasította a felvetést. Az elnök állítása szerint a Google vezetője nem repesett az ötletért:

Nem, nem, nem. Ezúttal nem teszem meg. Az óceánok más kategóriába tartoznak, uram. Számos országot érintenek, ezért kérlek, ne kérd ezt tőlünk.

- idézte a telefonbeszélgetést az elnök.

Trump végül a közönséghez fordulva kijelentette, hogy valószínűleg eláll az ötlettől, így marad az Atlanti-óceán elnevezés.

A Google korábban már teljesítette Trump hasonló követeléseit. Az elnök rendeletben írta elő a Mexikói-öböl Amerika-öbölre, valamint az Ontario-tó Amerika-tóra történő átnevezését, a Google Térkép pedig az amerikai felhasználók számára már az új megnevezéseket jeleníti meg. Mexikóban és Kanadában ugyanakkor továbbra is az eredeti elnevezések láthatók, és mindkét átnevezés komoly diplomáciai feszültséget, valamint nemzetközi bírálatot váltott ki.

A Google korábbi magyarázata arról, hogy jelenítik meg a Trump által átnevezett Mexikói-öbölt az alkalmazásban. Kép forrása: Google

Trump egyébként korábban a Hormuzi-szoros átnevezését is felvetette, amikor a Truth Social platformon arról írt, hogy a szorost "Trump-szorosra" kellene átkeresztelni, mert az – akárcsak Amerika – "forróbb lenne, mint valaha".

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