Trump már megint átírná a világtérképet: ezúttal egy óceánban gondolkodik

Trump egy Dél-Karolinában tartott gyűlésen beszélt arról, hogy felhívta a Google vezérigazgatóját, Sundar Pichait, és megkérdezte tőle, átírnák-e a Google Térképen az Atlanti-óceán nevét Trump-óceánra vagy Amerika-óceánra. Az elnök hozzátette, hogy
csak az Atlanti- és a Csendes-óceánt tartja méltónak arra, hogy a saját nevét vagy az ország nevét viselje.
Trump szerint Pichai ezúttal határozottan elutasította a felvetést. Az elnök állítása szerint a Google vezetője nem repesett az ötletért:
Nem, nem, nem. Ezúttal nem teszem meg. Az óceánok más kategóriába tartoznak, uram. Számos országot érintenek, ezért kérlek, ne kérd ezt tőlünk.
- idézte a telefonbeszélgetést az elnök.
Trump végül a közönséghez fordulva kijelentette, hogy valószínűleg eláll az ötlettől, így marad az Atlanti-óceán elnevezés.
A Google korábban már teljesítette Trump hasonló követeléseit. Az elnök rendeletben írta elő a Mexikói-öböl Amerika-öbölre, valamint az Ontario-tó Amerika-tóra történő átnevezését, a Google Térkép pedig az amerikai felhasználók számára már az új megnevezéseket jeleníti meg. Mexikóban és Kanadában ugyanakkor továbbra is az eredeti elnevezések láthatók, és mindkét átnevezés komoly diplomáciai feszültséget, valamint nemzetközi bírálatot váltott ki.
Trump egyébként korábban a Hormuzi-szoros átnevezését is felvetette, amikor a Truth Social platformon arról írt, hogy a szorost "Trump-szorosra" kellene átkeresztelni, mert az – akárcsak Amerika – "forróbb lenne, mint valaha".
Címlapkép forrása: Yuri Gripas/Abaca/Bloomberg via Getty Images
30 ezer dollárt fizettek volna egy ukrán drónokat gyártó üzem felgyújtásáért Lengyelországban, indul a nyomozás
Egy Telegram-fiókon keresztül kezdték volna el a szabotázsakciót.
Rák és mRNS-vakcina: vallott a Moderna az új eredményekről
Új kutatási adatokat publikált a gyógyszergyártó a daganatos betegségek elleni hatékonyságról.
Megerősítette az akkugyár: több dolgozót elbocsátottak
A dolgozók úgy tudják, folytatódni is fog a leépítés.
Trump egyre közelebb araszol Oroszországhoz: egyértelmű véleményt mondott Zelenszkij
Szerinte Putyin nem akarja befejezni a háborút.
Mégsem csökkenti a zöldségek és gyümölcsök áfáját a kormány – csalódottak a termelők
Pedig korábban már az idei bevezetést tervezték.
Menesztett egy helyettes államtitkárt Magyar Péter
Nem ismert a döntés háttere.
Átvilágítja az Orbán-kormány szívügyére dobott százmilliárdokat Magyar Péter kabinetje
A Belügyminisztérium fontos vizsgálatot rendelt el.
Súlyos elváltozásokhoz vezethet az agyban a szennyezett levegő - Még csak most kezdik megérteni a kutatók
Akár az agytérfogat zsugorodásával is járhat.
Kiszámoltuk: 1,5 millió forintba kerülhet, ha csak jövőre kezded a megtakarítást
Ha idén kihagyod a nyugdíj-megtakarítást, elsőre úgy tűnhet, hogy csak annyit veszítesz, amennyit nem fizettél be, plusz a rá járó 20 százalékos adójóváírást. 300 ezer forintnál ez 360
A Te döntésed is számít - szóval szavazz ránk, ha szereted a HOLD-at
Blogot írunk, podcastolunk, videózunk és még alapot is kezelünk, mi kell még!? Ha szereted a HOLD-at, mindenképp adj ránk egy szavazatot, A Portfolio második alkalommal... The post A Te döntésed
Nemzetközi ÁFA- és indirekt adózási aktualitások 2026 Q4
A nemzetközi áfaváltozások 2026 utolsó negyedévében is fontos felkészülési feladatokat jelentenek a magyar vállalkozások számára. Németországban mesterséges intelligenciával támogatott a
Magyarországot a Tisza Pártig csak közepesen érdekelte a választás
A rendszerváltás utáni választási lelkesedés nem tűnt el végleg: a BB tengely országaiban a részvétel az ezredforduló után visszaesett, az utóbbi években viszont több helyen... The post Mag
Követett részvények - 2026. október
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Érthetők-e a banki adatkezelési tájékoztatók? - A NAIH jelentése a bankok átláthatósági gyakorlatáról
Az adatkezelési tájékoztató az adatvédelmi megfelelés leginkább "kirakatban lévő" eleme: az érintettek tipikusan ebből kaphatnak egy benyomást az adataik kezeléséről, persze csak akkor ha
Balásy Zsolt: Hiányolom a rezsicsökkentés eltörlését az új költségvetésből
A 2027-es költségvetési terv egyszerre ígér nagy lépést az euróbevezetés felé és jelentős többletkiadásokat a bérekre, a nyugdíjakra és a jóléti szolgáltatásokra. A 4,9 százalékos...
A 2027-es költségvetés sikere a kormány tervezett megtakarításain múlhat
A kormány 4,9 százalékos hiánycélt és jelentős kiadáscsökkentést tervez 2027-re, miközben új adóintézkedésekkel, béremelésekkel és családtámogatásokkal is számol. A költségvetés si
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.
Ezek az adóemelések hozzák majd el a stabil költségvetést?
Számos tétel emelkedik 2027-től.
Égető szükség van a magyar agrárstratégiára, kapaszkodót keres az ágazat
Nem halogatható tovább a döntés.
A repülő Tesla csak a kezdete egy jóval nagyobb tőzsdei sztorinak
Mit forral megint Musk?