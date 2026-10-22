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Váratlan bejelentés Moszkvából: egy csapásra helyreállhat a kapcsolat Európával – Ehhez egyetlen dolog kell
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Váratlan bejelentés Moszkvából: egy csapásra helyreállhat a kapcsolat Európával – Ehhez egyetlen dolog kell

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Helyreállhat a kapcsolat Oroszország és Európa, Amerika közt, ehhez csupán az kell, hogy a nyugati államok feloldják a Moszkvára kirótt gazdasági szankciókat – jelentette ki Alekszander Gruskó orosz miniszterelnök-helyettes a veronai eurázsiai gazdasági fórumon.

El tudjuk felejteni ezt az egész történetet. De ahhoz, hogy elfelejtsük, az Egyesült Államoknak és Nyugat-Európának minden szankciót fel kell oldania az utolsó szálig”

– mondta az orosz politikus.

Lehetetlen úgy kapcsolatot építeni, hogy közben egy aknamezőn kell átsétálnunk, nem tudjuk, hol vannak elrejtve a robbanószerek és pontosan mikor, milyen újabb szankciók jönnek”

– mondta Gruskó a TASZSZ beszámolója szerint.

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