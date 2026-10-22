Váratlan katonai akciót indított Izrael: csapatok törtek be Szíria területére, eldördültek az első lövések

Izraeli egységek hatoltak be a dél-szíriai Daraa tartomány tartomány egyik településére, a katonák több házat átkutattak, egy, fogyatékossággal élő civilt pedig lelőttek - jelentette csütörtökön a SANA szíriai állami hírügynökség, amely egy másik tartományból is atrocitásról számolt be.

A tájékoztatás szerint az incidens a tartomány nyugati részén lévő Dzsamle településén történt.

A SANA úgy tudja, nem sokkal később

izraeli egységek jelentek meg a délnyugati Kunejtra tartomány Damaszkusz ellenőrizte részén, Tarandzse településénél is, ahol szintén több házat átkutattak, egy embert pedig őrizetbe vettek.

Az el-Ihbaríja szíriai hírtelevízió szemtanúkra hivatkozva azt jelentette, hogy a katonák "válogatás nélkül lőttek a környékbeli házakra".

Izraeli oldalról nem erősítették meg a hírt, ugyanakkor az IDF rendszeresen hajt végre kisebb razziákat a megszállt szíriai területekhez közel eső településeken.

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