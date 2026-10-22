Veszélyes kórokozó ütötte fel a fejét Európában - Mit kell tudni a Shamoda-vírusról?

Mi az a Shamoda-vírus?
A Shamonda-vírust először 1965-ben mutatták ki nigériai szarvasmarhákban, azóta Afrika és Ázsia egyes területein fordult elő. Európában idén július végén azonosították először, október 20-ig pedig már több mint egy tucat országban – köztük Franciaországban, Németországban, Spanyolországban és Írországban – jelentettek eseteket.
A francia hatóságok a jelenlegi, francia eset kapcsán azt nyilatkozták, hogy a vírus valószínűleg már tavasz óta jelen volt az országban.
Kiket fertőz a Shamoda-vírus?
A törpeszúnyogok (Culicoides) által terjesztett kórokozó elsősorban a szarvasmarhákat fertőzi meg, de juhokban, kecskékben, lovakban és alpakákban is kimutatták. A Schmallenberg-vírussal rokon patogén lázat, hasmenést és tejhozam-csökkenést okoz, súlyosabb esetben pedig vetéléshez és magzati fejlődési rendellenességekhez vezethet. Egyes lovaknál neurológiai tüneteket is megfigyeltek. Az Állategészségügyi Világszervezet (WOAH) szerint az európai variánsok hosszú távú hatása egyelőre bizonytalan.
Mennyire veszélyes a vírus az emberekre?
Az első dokumentált emberi eset egy lyoni kórházban kezelt, súlyosan legyengült immunrendszerű beteg volt. A francia hatóságok feltételezése szerint a fertőzés Kelet-Franciaországban történhetett törpeszúnyog csípése révén, ahol a vírus korábban már terjedt az állatállományban. A beteg agyi szövődményeit nagy valószínűséggel a Shamonda-vírussal hozzák összefüggésbe, bár a fertőzés és a haláleset körülményeinek vizsgálata még tart.
Kirobbanhat egy járvány a vírus miatt?
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) közlése szerint a rendelkezésre álló adatok és a rokon vírusok terjedési sajátosságai alapján elszigetelt esetről van szó, amely várhatóan nem vezet szélesebb körű terjedéshez. Ugyanakkor, a Shamonda-vírus nem szerepel sem a WOAH, sem az Európai Unió állategészségügyi szabályozásának listáján,
így az országoknak nincs kötelező jelentési vagy járványügyi felügyeleti kötelezettségük a fertőzéssel kapcsolatban.
Emiatt a rendelkezésre álló adatok nem feltétlenül tükrözik a vírus tényleges elterjedtségét.
Forrás: Reuters
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