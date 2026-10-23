Baka András az európai vezetőkhöz is szólt: 1956 jelentősége messze túlmutatott Magyarország határain

Az 1956-os forradalom emlékére tartott díszülésen felszólalt Baka András köztársasági elnök, aki szerint a forradalom 70. évfordulója minden magyar közös ünnepe, éljen bárhol a világban. Hetven évvel ezelőtt emberek tízezrei vonultak az utcára, hogy visszaköveteljék a szabadságot, az igazságot és az emberi méltóságot egy elnyomásra és hazugságra épülő rendszerrel szemben. A forradalom napjait a rendkívüli szolidaritás jellemezte, és bár a november 4-én indított szovjet támadás leverte a szabadságharcot, annak igazságát nem tudták megsemmisíteni – emlékeztetett Baka. A köztársasági elnök úgy véli: a mai megemlékezésnek különös jelentőséget ad, hogy Európa több országának vezetői is tisztelegnek a magyar hősök előtt. Jelenlétük azt jelzi, hogy 1956 üzenete messze túlmutatott Magyarország határain.

A mai megemlékezés minden magyar közös ünnepe, éljen bárhol is a világban – kezdte Baka András a díszülésen tartott beszédét. Úgy vélekedett:

70 évvel ezelőtt a magyar nemzet ítéletet mondott egy elnyomásra és hazugságra épülő rendszer felett.

1956 október 23-án emberek tízezrei vonultak az utcára, hogy visszaköveteljék a szabadságot, az igazságot és az emberi méltóságot. A forradalom erkölcsi ítélete nem a hatalom törvényeiből, hanem azokkal szemben született meg. Az egyes emberek követeléseiből egy nemzet akarata formálódott, és ezt a hangot az egész világ meghallotta – fogalmazott Baka.

A köztársasági elnök felidézte: a forradalom napjait a szolidaritás rendkívüli megnyilvánulásai jellemezték. Vidékről élelmiszert szállítottak a fővárosba, ismeretlen emberek segítették egymást, gondoskodtak a sebesültekről, megosztották a híreket, és mindazt, amijük volt. A betört kirakatok mögött sok helyütt érintetlen maradt az áru, ahogy a forradalom támogatására összegyűjtött pénz is őrizetlenül a helyén maradt.

Ezek a történetek legalább annyit elmondanak 1956-ról, mint a barikádok és a fegyveres harc képei.

A forradalom győzött, majd háború kezdődött – folytatta Baka. November 4-én hajnalban megindult a szovjet támadás, és a szabadságharcot katonai erővel leverték, egyúttal kezdetét vette a megtorlás. "Mégsem lehetett többé visszaállítani azt a világot, amely 1956. október 23-a előtt létezett. A szabadságharcot leverték, de annak igazságát nem tudták megsemmisíteni" – jelentette ki. Amikor évtizedekkel később elérkezett a rendszerváltozás, 1956 emléke végre elfoglalhatta méltó helyét nemzetünk történelmében.

Baka a jelenlévő európai vezetőkhöz is szólt: szerinte különös jelentőséget ad a mai megemlékezésnek, hogy Európa több országának vezetői is a magyarokkal együtt tisztelegnek a forradalom hősei előtt.

Jelenlétük arra is emlékeztet bennünket, hogy 1956 jelentősége messze túlmutatott Magyarország határain.

Egy kis nemzet állt szemben egy világhatalommal, és olyan értékek mellett tett tanúságot, amelyek minden embert megilletnek, függetlenül attól, hogy hol él, milyen nyelvet beszél vagy milyen meggyőződést vall – húzta alá Baka András.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert