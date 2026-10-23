Bejelentést tett Oroszország: tűzszünet jön az ukrán fronton – Elhallgatnak a fegyverek Oleski térségében

Tűzszünetet tart az orosz haderő a herszoni Oleski térségében, október 27-e, hajnali 4 órától kezdődően – jelentette be Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök.

Geraszimov bejelentése szerint Oleski térségében humanitárius művelet indul, amíg ez tart, az orosz haderő a település vonzáskörzetében minden katonai műveletet leállít.

Délután az ukrán fél is megerősítette: a térségben tűzszünet lesz, erről Moszkva és Kijev megállapodást kötött.

A megállapodás nyélbe ütésében az Egyesült Államok First Ladyje, Melania Trump közvetített

– erről a Fehér Ház tett bejelentést. Amerika szerint a tűzszünet azonban október 29-én kezdődik, az oroszok 27-éről beszélnek.

A Dnyeper partján található Oleskiben humanitárius katasztrófa alakult ki: a kb. 1000 fős lakosság éhezik, a településen nem működnek a közművek, a faluba egyáltalán nem jut be élelmiszer tavasz óta.

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