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Bejelentette Putyin: elindulunk a végleges békemegállapodás felé
Globál

Bejelentette Putyin: elindulunk a végleges békemegállapodás felé

MTI
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Portfolio
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Oroszország készen áll az Ukrajnával kapcsolatos orosz–amerikai–ukrán háromoldalú tárgyalások felújítására a végleges békemegállapodás elérése érdekében – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön a Rosszija 1 televíziónak.

Ami az Egyesült Államok kormánya képviselőivel folytatott tárgyalásainkat illeti, igen, megegyeztünk abban, hogy készek vagyunk újraindítani a háromoldalú kapcsolatainkat

– mondta.

Putyin szerint ezek célja Oroszország és Ukrajna jövőbeli biztonságát garantáló megállapodások elérése, amelyeknek

békemegállapodásoknak kell lenniük végleges változatban, nem pedig a harci cselekmények rövid idejű felfüggesztésének.

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Mint mondta, Moszkva figyelni fogja, hogyan alakul a helyzet a konfliktus rendezése ügyében az elkövetkező napokban.

Megfogalmazása szerint a megegyezés lehetséges, de ha a másik fél más utat választ, akkor minden másképp alakul.

Az orosz elnök a Moszkva által folyamatosan ismételgetett verziót ismét elővéve azt mondta, Oroszország nem akar Ukrajnával háborúzni, és kezdetektől fogva a konfliktus békés megoldására törekedett.

Putyin egyik amerikai tárgyalópartnerére, Steve Witkoff elnöki különmegbízottra utalva azt mondta, egyetért vele abban, hogy a tárgyalásoknak az „egész európai biztonság szerkezetére” kell vonatkozniuk.

Putyin az orosz tévében beszélt Volodimir Zelenszkij Fox Newsnak adott interjújáról is. Az ukrán elnök abban az interjúban igennel felelt arra a kérdésre, kész-e Kijev egy olyan megállapodásra, amely szerint Ukrajna területének 75 százaléka vagy több marad az ellenőrzése alatt. Zelenszkij a Fox Newsnak hozzátette: az ukrán félnek most „befagyasztásra” lenne szüksége.

Putyin mindezzel kapcsolatban azt mondta, hogy az a terület

a történelmi Oroszország területe.

Hozzátette, ennek lakói előbb az állami függetlenség, majd az Oroszországgal való „újraegyesítés” mellett voksoltak.

Megismételte, hogy Oroszország nem készül háborúra Európával.

Elkezdtek állandóan az Oroszországból érkező fenyegetésről beszélni és arról, hogy Oroszország elkezdett a háborúra felkészülni, ami véleményem szerint politikai skizofrénia. De remélem, hogy ez is elmúlik

– tette hozzá.

„És úgy gondolom, hogy azok az emberek, akik minden korszakban Oroszország stratégiai legyőzésére törekedtek – és sajnos ma is vannak ilyenek –, felismerik az élet realitásait, és megértik”, hogy jobb békében élni Oroszországgal – nyilatkozta Vlagyimir Putyin.

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