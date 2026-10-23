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Bemondta Donald Trump embere: eljött az idő, Amerika már holnap támadhat
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Bemondta Donald Trump embere: eljött az idő, Amerika már holnap támadhat

Portfolio
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Az Egyesült Államok akár már ezen a hétvégén is megtámadhatja Iránt – jelentette ki Tom Barrack amerikai különleges küldött.

Lehet-e támadás már ezen a hétvégén? Abszolút!”

– mondta az amerikai küldött, aki Törökországban, Szíriában és Irakban képviseli az Egyesült Államokat.

Az elnök teljesen világosan fogalmaz. Nyitott és elérhető minden lehetséges megállapodásra. Hónapok és hónapok óta ott ülünk az asztalnál”

– mondta Barrack a Times of Israel cikke szerint, hozzátéve, hogy a fő kérdés továbbra is az, hogy Irán nukleáris programját miként lehetne leszerelni.

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Arra is kitért, hogy az Egyesült Államok a szankciók feloldásáról, a lefoglalt vagyonelemek feloldásáról, a harci cselekmények leállításáról és Izrael védelméről is tárgyal.

Ha nem állapodunk meg és tovább fenyegetitek a világot, a szövetségeseinket, az öböl menti államokat, ennek viszont következménye lesz”

– mondta az amerikai küldött.

Arra is kitért, hogy Washington nem gondolkodik most iráni rezsimváltásban.

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Címlapkép forrása: U.S. Navy via Getty Images

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