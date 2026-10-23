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Bemondta Trump: indulhat a háborús csapás - „El tudjuk ezt nagyon gyorsan intézni”
Globál

Bemondta Trump: indulhat a háborús csapás - „El tudjuk ezt nagyon gyorsan intézni”

Portfolio
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Irán megtámadásáról beszélt Donald Trump amerikai elnök ma Washingtonban az amerikai sajtónak.

El tudjuk ezt nagyon gyorsan intézni. Elintézzük, vagy hagyjuk, hogy lassan elsorvadjanak?”

– vetette fel a kérdést Trump, miután arról kérdezték riporterek, hogy megtámadja-e megint Iránt.

Arra is kitért, hogy a múlt héten már több teherhajó ment át a Hormuzi-szoroson, mint a háború előtt, Amerika pedig aktív katonai műveletek nélkül is eléri az összes célját Iránnal kapcsolatban.

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