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Drón talált el egy tankert: kigyulladt és süllyedni kezdett a hajó a Fekete-tengeren, halálos áldozat is van
Globál

Drón talált el egy tankert: kigyulladt és süllyedni kezdett a hajó a Fekete-tengeren, halálos áldozat is van

MTI
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Újabb teherhajó adott le vészjelzést péntek délelőtt a Fekete-tengeren, Konstancától 13 mérföldnyire.

A helyszínre érkezett mentőegységek

kilenc tengerészt mentettek ki a vízből, egy holttestet találtak, a legénység további három tagja pedig eltűnt

- közölte a román tengeri életmentő ügynökség (ARSVOM).

Román hírforrások szerint a Comore-szigeteki zászló alatt közlekedő, Törökországból a román Sulina felé tartó 120 méteres Khoryv tankert

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dróntalálat érte, a fedélzet kigyulladt és a hajó süllyedni kezdett.

A román hatóságok szerint a legénység tíz tagja ukrán, három pedig azeri nemzetiségű. Helikopteres mentés a kedvezőtlen időjárás, illetve a korlátozott látótávolság miatt nem volt lehetséges.

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