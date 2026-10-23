Ellátási zavarok az Egyesült Államokban: azonnal felszabadítják a stratégiai készleteket

Mindemellett az amerikai stratégiai olajtartalékok 1982 óta nem látott alacsony szinten vannak, miután Donald Trump elnök igénybe vette azokat, amikor az Egyesült Államok Irán elleni háborúja megzavarta az ellátási útvonalakat, valamint miután elődje, Joe Biden elnök is vételezett onnan az ukrajnai háború kitörése nyomán.
A Lake Charles-i finomító napi mintegy 264 ezer hordó finomítási kapacitással rendelkezik.
A most felszabadított készlet "segíteni fog ellensúlyozni a finomítóba irányuló nyersolaj-szállításokat érintő ideiglenes zavarokat, és támogatni fogja a Louisianát és a környező piacokat ellátó közlekedési üzemanyagok folyamatos termelését" - közölte a minisztérium.
A Phillips 66 szóvivője megerősítette, hogy a finomító nyersolajat fog kapni az Egyesült Államok stratégiai kőolajkészletéből, de nem kívánt nyilatkozni a finomító működéséről vagy kereskedelmi tevékenységéről.
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