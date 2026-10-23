11°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Ellátási zavarok az Egyesült Államokban: azonnal felszabadítják a stratégiai készleteket
Globál

Ellátási zavarok az Egyesült Államokban: azonnal felszabadítják a stratégiai készleteket

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az amerikai energiaügyi minisztérium pénteken mintegy 400 ezer hordónyi nyersolaj sürgősségi felszabadítását engedélyezte az ország stratégiai tartalékából, hogy ellensúlyozza a louisianai Phillips 66's Lake Charles olajfinomítóban - egyelőre nem részletezett okból - keletkezett termeléskiesést.

Mindemellett az amerikai stratégiai olajtartalékok 1982 óta nem látott alacsony szinten vannak, miután Donald Trump elnök igénybe vette azokat, amikor az Egyesült Államok Irán elleni háborúja megzavarta az ellátási útvonalakat, valamint miután elődje, Joe Biden elnök is vételezett onnan az ukrajnai háború kitörése nyomán.

A Lake Charles-i finomító napi mintegy 264 ezer hordó finomítási kapacitással rendelkezik.

A most felszabadított készlet "segíteni fog ellensúlyozni a finomítóba irányuló nyersolaj-szállításokat érintő ideiglenes zavarokat, és támogatni fogja a Louisianát és a környező piacokat ellátó közlekedési üzemanyagok folyamatos termelését" - közölte a minisztérium.

A Phillips 66 szóvivője megerősítette, hogy a finomító nyersolajat fog kapni az Egyesült Államok stratégiai kőolajkészletéből, de nem kívánt nyilatkozni a finomító működéséről vagy kereskedelmi tevékenységéről.

Még több Globál

Trump megkegyelmezett Ukrajnának, de van egy csavar a történetben, Putyin kész a béketárgyalásra - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Zelenszkij: akár holnap is tárgyalnék az oroszokkal, Kijev készen áll a háború lezárására

Bemondta Trump: indulhat a háborús csapás - „El tudjuk ezt nagyon gyorsan intézni”

Kapcsolódó cikkünk

Trump megkegyelmezett Ukrajnának, de van egy csavar a történetben, Putyin kész a béketárgyalásra - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Megeredt Matolcsy György nyelve: vallomást tett az MNB-ügyben
Tisza-kormány: '56-ra emlékezik az ország, letartóztatták Matolcsy Györgyöt
Területeket adna fel Ukrajna, újra előkerült a béketárgyalás lehetősége - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility