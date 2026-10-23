Háború jön a hétvégén? Holnap támad Amerika? - Megszólalt Donald Trump, személyesen reagált a nagy bejelentésre

Cáfolta Donald Trump elnök, hogy a hétvégén elindulna az Irán elleni katonai akció.

Tom Barrack közel-keleti küldött nyilatkozta pár órája, hogy az Egyesült Államok „abszolút” megtámadhatja Iránt a hétvégén, erre kérdezett rá Donald Trump elnöknél egy amerikai riporter.

Erről itt írtunk:

Ő a török nagykövet. Igencsak hatalmas ember, úgy tűnik. Ha tényleg lesz ilyen akció, én nem tudok róla semmit”

– mondta Donald Trump elnök, a diplomatát ekézve.

Trump maga korábban azt mondta: az amerikai időközi választásokig (november 3) nem fogja megtámadni Iránt, viszont akárhogy is nézzük, az amerikai elnök nem a kiszámíthatóságáról híres.

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