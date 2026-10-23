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Háború jön a hétvégén? Holnap támad Amerika? - Megszólalt Donald Trump, személyesen reagált a nagy bejelentésre
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Háború jön a hétvégén? Holnap támad Amerika? - Megszólalt Donald Trump, személyesen reagált a nagy bejelentésre

Portfolio
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Cáfolta Donald Trump elnök, hogy a hétvégén elindulna az Irán elleni katonai akció.

Tom Barrack közel-keleti küldött nyilatkozta pár órája, hogy az Egyesült Államok „abszolút” megtámadhatja Iránt a hétvégén, erre kérdezett rá Donald Trump elnöknél egy amerikai riporter.

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Trump maga korábban azt mondta: az amerikai időközi választásokig (november 3) nem fogja megtámadni Iránt, viszont akárhogy is nézzük, az amerikai elnök nem a kiszámíthatóságáról híres.

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Címlapkép forrása: The White House / Public Domain via Wikimedia Commons

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