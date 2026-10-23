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Hirtelen kiutasítottak négy orosz kémet Magyarország szomszédjából
Globál

Hirtelen kiutasítottak négy orosz kémet Magyarország szomszédjából

MTI
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Ausztria kiutasított az országból négy orosz diplomatát a biztonsági szervei által feltárt tények alapján - közölte pénteken az osztrák külügyminisztérium.

A tárca szerint az orosz nagykövetség három tagja "diplomáciai státuszukkal összeegyezhetetlen tevékenységet folytatott".

Kiutasították az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) orosz küldöttségének katonai biztonságért és fegyverellenőrzésért felelős tagját is,

aki hasonló tevékenységekben érintett - tette hozzá a tárca.

A Profil című osztrák magazin szerint a kémkedéssel gyanúsított oroszok az osztrák hadsereg alkalmazottjaival akartak kapcsolatba lépni.

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