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Itt a bejelentés: NATO-szövetséges segítségével kerülné meg Ukrajna Elon Muskot, miután lekapcsolták a rendszerről
Globál

Itt a bejelentés: NATO-szövetséges segítségével kerülné meg Ukrajna Elon Muskot, miután lekapcsolták a rendszerről

MTI
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Az ukrán védelmi minisztérium szándéknyilatkozatot írt alá a finn ICEYE és a Nokia vállalattal egy ukrán ellenőrzés alatt álló műholdas távközlési rendszer fejlesztésének előkészítéséről.

A megállapodást Petteri Orpo finn miniszterelnök kijevi látogatásán jelentették be.

A felek egyelőre nem közöltek részleteket a projekt ütemezéséről vagy költségeiről.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X közösségi oldalon közölte: Finnországgal megállapodtak a finn műholdas képességek szélesebb körű felhasználásáról, ami fontos Ukrajna védelme és ellenálló képessége szempontjából. Hozzátette, hogy a látogatás során hét megállapodást írtak alá, amelyeknek az összértéke eléri a 300 millió eurót.

Az ICEYE és a Nokia közös közleménye szerint az

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együttműködéssel a cél az ukrán védelmi képességek erősítése, különösen egy szuverén műholdas kommunikációs rendszer kialakítása.

A két finn vállalat a hónap elején jelentette be partnerségét olyan Föld körüli alacsony pályán működő műholdas szélessávú rendszerek fejlesztésére, amelyeknél az államok a műholdak, a földi infrastruktúra és a végberendezések felett is tulajdonosi és üzemeltetői ellenőrzést gyakorolhatnak.

Rafal Modrzewski, az ICEYE vezérigazgatója a közleményben hangsúlyozta: Ukrajnának olyan biztonságos és nagy teljesítményű műholdas kommunikációs rendszerre van szüksége, amelyet saját maga irányít. A vállalat 2022 óta támogatja Ukrajnát, és folytatni kívánja ezt az együttműködést.

Az ukrán kezdeményezés előzménye, hogy

Kijev az utóbbi napokban arra panaszkodott, korlátozások észlelhetők a Starlink műholdas internetszolgáltatás használatában,

amelyre az ország a légitámadások elleni védekezésben is támaszkodik. Elon Musk, a Starlinket üzemeltető amerikai SpaceX tulajdonosa és az amerikai kormányzat eltérően nyilatkozott arról, hogy ki volt felelős a szolgáltatás lassításáért. Donald Trump amerikai elnök csütörtökön azt mondta, hogy a korlátozásokat feloldották, ukrán részről azonban még csütörtök este is arról számoltak be, hogy a rendszer nem működik teljes kapacitással.

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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

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