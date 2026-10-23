Jöhet a béketárgyalás: megszólalt a részletekről Oroszország

Peszkov szerint Oroszország és Ukrajna biztonsága "a békés rendezés elérésének egyik rendkívül fontos alkotóeleme, amely nélkül átfogó megoldás nem lehetséges". Brüsszel leendő álláspontjától függ, hogy van-e értelme részt vennie az ukrajnai békefolyamatról szóló tárgyalásokon az Európai Unió különmegbízottjának - vélekedett.
"Hogy milyen formában és milyen összetételben folynak majd a további megbeszélések, nehéz megmondani. Nyilvánvaló, hogy az európai biztonsági architektúrát egyéb résztvevők nélkül lehetetlen megvitatni, de a megbeszélés háromoldalú formátumban kezdődik el" - nyilatkozott.
Megerősítette az orosz energiaügyi minisztérium bejelentését, miszerint
az orosz dízelolajat szállító első tartályhajó elindult az Egyesült Államokba.
Mint mondta, a szállítások szabályos ütemben folytatódnak majd.
Vlagyimir Putyin orosz, Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök lehetséges novemberi találkozóját fontosnak minősítette, de hozzátette, hogy ez nem lesz azonos fajsúlyú a II. világháború idején a későbbi világrendet meghatározó "nagy hármas" találkozójával. Rámutatott: az orosz alapállás éppen az, "hogy senki ne kényszerítsen senkire semmiféle világrendet".
Az orosz elnök sajtótitkára valótlannak minősítette azt az amerikai forrásokból származó információt, amely szerint a korábban az ukrán fegyveres erők oldalán harcoló Steven Hubbard amerikai állampolgár szabadon bocsátása nem jószándékú gesztus volt Oroszország részéről - amint utóbbit Moszkva állította -, hanem lényegében egy csere, amelynek keretében Montenegróban - de már korábban - elengedték az ott őrizetbe vett Mihail Zvincsukot, a Rybar nevű orosz katonai elemző Telegram-csatorna moderátorát.
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