Kiborult Ukrajnára a világ leggazdagabb embere: páros lábbal rúgott bele Kijevbe Elon Musk

Pénzmosással és háborús nyerészkedéssel vádolta meg az ukrán vezetést Elon Musk amerikai techmilliárdos.

Elon Musk X-oldalán fejtette ki gondolatait, ahol arról ír: szerinte

hatalmas különbség alakult ki az ukrán elit és a lakosság nagy része közt a háború alatt.

Ami valójában történik Ukrajnában, az nem más, mint egy masszív különbség ösztönzők tekintetében az elit és a nép közt. Az előbbi nagyon gazdag lett a több százmilliárdból, ami Ukrajnába ömlik, míg az utóbbi gyerekeit besorozták, hogy meghaljanak a lövészárkokban”

– írta Musk.

Hozzátette: szerinte az Ukrajnába küldött pénzt sokszor visszaforgatják korrupt kijevi politikusok, hogy amerikai politikusok kampányait támogassák a tengerentúlon.

Ezért látjuk, hogy néhány politikus jobban törődik Ukrajnával, mint Amerikával!”

– írja Elon Musk.

Címlapkép forrása: Samuel Corum/Getty Images