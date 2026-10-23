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Kiborult Ukrajnára a világ leggazdagabb embere: páros lábbal rúgott bele Kijevbe Elon Musk
Globál

Kiborult Ukrajnára a világ leggazdagabb embere: páros lábbal rúgott bele Kijevbe Elon Musk

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Pénzmosással és háborús nyerészkedéssel vádolta meg az ukrán vezetést Elon Musk amerikai techmilliárdos.

Elon Musk X-oldalán fejtette ki gondolatait, ahol arról ír: szerinte

hatalmas különbség alakult ki az ukrán elit és a lakosság nagy része közt a háború alatt.

Ami valójában történik Ukrajnában, az nem más, mint egy masszív különbség ösztönzők tekintetében az elit és a nép közt. Az előbbi nagyon gazdag lett a több százmilliárdból, ami Ukrajnába ömlik, míg az utóbbi gyerekeit besorozták, hogy meghaljanak a lövészárkokban”

– írta Musk.

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Hozzátette: szerinte az Ukrajnába küldött pénzt sokszor visszaforgatják korrupt kijevi politikusok, hogy amerikai politikusok kampányait támogassák a tengerentúlon.

Ezért látjuk, hogy néhány politikus jobban törődik Ukrajnával, mint Amerikával!”

– írja Elon Musk.

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Címlapkép forrása: Samuel Corum/Getty Images

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