Kimondta Netanjahu: sorra fordulnak el Izraeltől az ország szövetségesei - Hamarosan akár sokkoló szankciók is jöhetnek

A Channel 10 gazdasági műsorában Netanjahu nyíltan beszélt az aggodalmairól. A Nagy-Britannia által a múlt hónapban a telepekkel szemben bevezetett átfogó szankciókra utalva a miniszterelnök elismerte,

hogy komolyan tartani kell attól, hogy nemzetközi gazdasági szankciók érik Izraelt.

Netanjahu az amerikai katonai segítségnyújtás jövőjéről is határozottan fogalmazott. Mint mondta, az amerikai védelmi költségvetésből érkező, több tízmilliárd dolláros támogatásra a jövőben már nem lehet alapozni.

Amerika változott meg, nem Izrael. Ennek vége, és vége is lesz, csak idő kérdése"

– jelentette ki. A miniszterelnök korábban is amellett érvelt, hogy Izraelnek fokozatosan le kell építenie az amerikai katonai segélyektől való függőségét.

Netanjahu arról is beszélt, hogy akár súlyos szankciók is érhetik az izraeli bankszektort, erre is fel kell készülni.

Elmondása szerint olyan alternatív gazdasági struktúrát kell kiépíteni, amely képes megkerülni az esetleges büntetőintézkedéseket.

Ehhez a blokklánc-technológián alapuló kriptoeszközöket jelölte meg az egyik lehetséges opcióként, hozzátéve, hogy már utasítást adott egy erre vonatkozó cselekvési terv kidolgozására.

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