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Kimondta Netanjahu: sorra fordulnak el Izraeltől az ország szövetségesei - Hamarosan akár sokkoló szankciók is jöhetnek
Globál

Kimondta Netanjahu: sorra fordulnak el Izraeltől az ország szövetségesei - Hamarosan akár sokkoló szankciók is jöhetnek

Portfolio
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Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök arra szólította fel az izraeli vezetést, hogy készítsék fel az ország gazdaságát és bankszektorát arra, hogy súlyos nemzetközi szankciók alatt is működni tudjanak. A kormányfő egy friss interjúban arról is beszélt, hogy Izraelnek alternatív gazdasági megoldásokat, egyebek mellett a kriptovaluták alkalmazását is mérlegelnie kell - közölte a Times of Israel.

A Channel 10 gazdasági műsorában Netanjahu nyíltan beszélt az aggodalmairól. A Nagy-Britannia által a múlt hónapban a telepekkel szemben bevezetett átfogó szankciókra utalva a miniszterelnök elismerte,

hogy komolyan tartani kell attól, hogy nemzetközi gazdasági szankciók érik Izraelt.

Netanjahu az amerikai katonai segítségnyújtás jövőjéről is határozottan fogalmazott. Mint mondta, az amerikai védelmi költségvetésből érkező, több tízmilliárd dolláros támogatásra a jövőben már nem lehet alapozni.

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– jelentette ki. A miniszterelnök korábban is amellett érvelt, hogy Izraelnek fokozatosan le kell építenie az amerikai katonai segélyektől való függőségét.

Netanjahu arról is beszélt, hogy akár súlyos szankciók is érhetik az izraeli bankszektort, erre is fel kell készülni.

Elmondása szerint olyan alternatív gazdasági struktúrát kell kiépíteni, amely képes megkerülni az esetleges büntetőintézkedéseket.

Ehhez a blokklánc-technológián alapuló kriptoeszközöket jelölte meg az egyik lehetséges opcióként, hozzátéve, hogy már utasítást adott egy erre vonatkozó cselekvési terv kidolgozására.

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Címlapkép forrása: Ron Przysucha / U.S. Department of State from United States, Public domain, via Wikimedia Commons

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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