14°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
FONTOS Nem a 200 ezer forinton múlik: a társasházi felújítások sorsa a közgyűlés előtt dől el
Globál

Lövöldözés történt Párizs közelében, egy halálos áldozat is van, többen megsebesültek

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Egy ember életét vesztette, legalább négyen pedig megsebesültek abban a lövöldözésben, amely pénteken történt a Párizstól nyugatra fekvő Yvelines megyében. A hatóságok már elfogták a feltételezett elkövetőt - írja a Reuters.

Sébastien Lecornu francia miniszterelnök az X-en közölte, hogy a biztonsági erőket teljes mértékben mozgósították, az országos terrorelhárítási ügyészség pedig figyelemmel kíséri az ügyet.

Ali Rabeh, az Yvelines megyei Trappes polgármestere a BFMTV-nek nyilatkozva elmondta, hogy egy férfi az autójából nyitott tüzet, és a jelek szerint válogatás nélkül lőtt a járókelőkre. A városvezető úgy véli, a támadó szándéka egyértelműen a mészárlás volt.

A sebesültek között egy 12 éves kislány is van.

Rabeh hozzátette, hogy a lövöldöző egy közeli településen élt, az indítékáról egyelőre semmit sem tudni. A terrorelhárítási ügyészség megerősítette, hogy nyomon követi az esetet, érdemi nyilatkozatot azonban egyelőre nem tett.

Kapcsolódó cikkünk

Jelentettek a francia titkosszolágatok: váratlan szövetség robbantotta ki a pusztító zavargásokat

Az oroszokat sejtik a hétvégi erőszakhullám mögött

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
A részvénykiválasztás 7 szabálya – így szűrd ki a nyerő papírokat
Bejelentette Putyin: elindulunk a végleges békemegállapodás felé
Megtámadták Moszkvát: FP-5-ös rakétát lőttek Oroszország szívébe - Borulhatnak a béketárgyalások?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility