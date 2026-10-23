Lövöldözés történt Párizs közelében, egy halálos áldozat is van, többen megsebesültek

Sébastien Lecornu francia miniszterelnök az X-en közölte, hogy a biztonsági erőket teljes mértékben mozgósították, az országos terrorelhárítási ügyészség pedig figyelemmel kíséri az ügyet.

Ali Rabeh, az Yvelines megyei Trappes polgármestere a BFMTV-nek nyilatkozva elmondta, hogy egy férfi az autójából nyitott tüzet, és a jelek szerint válogatás nélkül lőtt a járókelőkre. A városvezető úgy véli, a támadó szándéka egyértelműen a mészárlás volt.

A sebesültek között egy 12 éves kislány is van.

Rabeh hozzátette, hogy a lövöldöző egy közeli településen élt, az indítékáról egyelőre semmit sem tudni. A terrorelhárítási ügyészség megerősítette, hogy nyomon követi az esetet, érdemi nyilatkozatot azonban egyelőre nem tett.