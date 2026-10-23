Magyar Péter: aki a saját népével szemben Moszkvában keres támaszt, annak legyen 1956 intő figyelmeztetés

Magyar Péter miniszterelnök október 23-án a Kossuth téren mondott ünnepi beszédet, amelyben határozott üzenetet küldött a mindenkori magyar vezetőknek. A kormányfő szerint a forradalom véráldozatát senki sem teheti zárójelbe pillanatnyi gazdasági alkukért vagy kétes szövetségekért. Magyar hosszasan méltatta 1956 hőseit és mártírjait, akik szerinte egy szabad, független, demokratikus hazáért adták az életüket.

Magyar Péter október 23-án a Kossuth téren tartott ünnepi beszédében kijelentette: 1956 óta minden magyar vezetőnek tudnia kell, hogy a hatalma soha nem lehet fontosabb, mint a hazája szabadsága. "Aki a saját népével szemben Moszkvában vagy bárhol máshol keres támaszt, annak legyen 1956 intő figyelmeztetés" – fogalmazott.

Szerinte idegen támogatással ideig óráig meg lehet tartani a hatalmat, de a magyarok szabadságvágyát soha nem lehet megtörni vele. 1956 véráldozatát egyetlen magyar vezető sem teheti zárójelbe pillanatnyi gazdasági alkukért vagy kétes szövetségekért – jelentette ki.

Aki 1956 után egy agresszort menteget, vagy idegen birodalmi érdekeknek rendelné alá a nemzetet, az semmit sem ért 1956 üzenetéből

– nyomatékosította a miniszterelnök.

Magyar Péter a beszédében hosszasan méltatta az '56-os forradalom hőseit, mártírjait, köztük Szeles Erikát, Mansfeld Pétert és Angyal Istvánt.

Ők mind egy szabad, független, demokratikus hazáért adták az életüket. Követelték a szovjet csapatok kivonulását, szabad és titkos választásokat, sztrájkjogot, szabad, független bíróságokat, az ártatlanul, politikai okokból elítéltek szabadon bocsátását. Követelték a szólásszabadságot, a szabad sajtót; azért küzdöttek, hogy emelt fővel, egyenrangú nemzetként állhassunk a világ előtt. Ma itt vannak velünk más, szabad nemzetek vezetői, hogy együtt ünnepeljék velünk a magyar szabadságot, és az ő hősiességüket – hangsúlyozta Magyar Péter.

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