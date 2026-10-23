Nagyon erős földrengés rázta meg Tibetet, házak százai omlottak össze

Legalább 16 ember meghalt, 54-en megsérültek, és több száz lakóépület összeomlott egy 7-es magnitúdójú földrengésben a délnyugat-kínai Tibetben – jelentette pénteken a kínai állami média.

A Nagqu város térségét sújtó földmozgásban a helyi hatóságok közlése szerint legalább 339 lakóház és 20, haszonállatok elhelyezésére szolgáló épület dőlt össze. A mentési munkálatokban több mint 1600 embert mozgósítottak.

Az amerikai földtani intézet (USGS) adatai szerint a földrengés helyi idő szerint csütörtökön 22 óra 33 perckor következett be. Epicentruma Nagqutól 191 kilométerre kelet-északkeletre, ritkán lakott, magashegységi területen volt, 18 kilométeres mélységben. Az intézet hét, 4,3 és 5,2 közötti magnitúdójú utórengést is regisztrált.

A kínai CCTV állami televízió szerint a mostani volt az elmúlt öt év legerősebb földrengése a régióban.

Hszi Csin-ping kínai elnök a mentési munkálatok és az egészségügyi ellátás biztosítására szólított fel.

A house is on the verge of collapse after a powerful 7.0 magnitude earthquake struck Maru Township in Nagqu Prefecture, Tibet, China https://t.co/7E8I5oiQ6R — Surajit (@surajit_ghosh2) October 23, 2026

Sixteen people were killed and 32 others injured after a 7.0-magnitude earthquake struck Baqen County of Nagqu City in southwest China's Xizang Autonomous Region, according to the city's emergency management bureau. https://t.co/BERNm8mcXy — China Xinhua News (@XHNews) October 23, 2026

Nagqu Tibet székhelyétől, Lhászától mintegy 300 kilométerre északra fekszik. A földrengés epicentrumának térségében az átlagos tengerszint feletti magasság meghaladja a 4800 métert. A jelentések szerint a következő napokban mínusz 9 Celsius-fokig süllyedhet a hőmérséklet, szombatra pedig havazást jeleznek.

Címlapkép forrása: CCTV+/VCG via Getty Images