Tárgyalást kezdeményezett a katonai hatalom: leülnének a világ legsötétebb diktatúrájával

Dél-Korea katonai szintű tárgyalásokat javasolt Észak-Koreának a két ország közötti határvonal helyzetének közös tisztázására és a véletlen fegyveres összetűzések elkerülésére a Koreai-félszigeten fokozódó feszültségek közepette.

Kim Hong Csol dél-koreai védelmi miniszterhelyettes pénteki tájékoztatóján közölte:

Szöul azt indítványozza, hogy a felek közösen ellenőrizzék a szárazföldi katonai demarkációs vonal (MDL) helyét,

állítsák helyre a katonai kommunikációs csatornákat, valamint dolgozzanak ki intézkedéseket a határ menti véletlen incidensek megelőzésére.

A miniszterhelyettes szerint a két fél eltérően értelmezi a demarkációs vonal egyes szakaszainak helyét, ami növeli a nem szándékos összecsapások kockázatát. Hozzátette, hogy az utóbbi időben megszaporodott észak-koreai katonai tevékenység, valamint a dél-koreai figyelmeztető hangosbemondások és figyelmeztető lövések összefüggésben állnak ezzel a helyzettel.

Szöul szükség esetén az Egyesült Nemzetek Szervezetének parancsnokságát (UNC) is bevonná egy háromoldalú egyeztetésbe.

A két Korea közötti feszültség azóta erősödött fel, hogy szeptember 21-én a demilitarizált övezetben egy taposóakna felrobbanása három dél-koreai katonát megsebesített. Dél-Korea szerint az aknákat Észak-Korea telepítette a határ déli oldalán, ezt Phenjan tagadja.

A dél-koreai kormány attól is tart, hogy az észak-koreai erők a határ megerősítését szolgáló munkálatok során többször átlépték a demarkációs vonalat. Kim Hong Csol szerint rendkívüli intézkedésekre van szükség a határvonal eltérő értelmezéséből fakadó kockázatok megszüntetésére.

Szöul tavaly novemberben is kezdeményezett katonai párbeszédet a határvonal kérdéséről, de Phenjan nem válaszolt a felvetésre.

Az ENSZ-parancsnokság a pénteki bejelentést követően közölte: továbbra is elkötelezett a fegyverszüneti megállapodás betartása, valamint a félreértésekből eredő eszkaláció kockázatának csökkentése mellett. Az UNC ugyanakkor nem kívánta megerősíteni, hogy továbbította-e a dél-koreai javaslatot az észak-koreai félnek.

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