13°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Tárgyalást kezdeményezett a katonai hatalom: leülnének a világ legsötétebb diktatúrájával
Globál

Tárgyalást kezdeményezett a katonai hatalom: leülnének a világ legsötétebb diktatúrájával

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Dél-Korea katonai szintű tárgyalásokat javasolt Észak-Koreának a két ország közötti határvonal helyzetének közös tisztázására és a véletlen fegyveres összetűzések elkerülésére a Koreai-félszigeten fokozódó feszültségek közepette.

Kim Hong Csol dél-koreai védelmi miniszterhelyettes pénteki tájékoztatóján közölte:

Szöul azt indítványozza, hogy a felek közösen ellenőrizzék a szárazföldi katonai demarkációs vonal (MDL) helyét,

állítsák helyre a katonai kommunikációs csatornákat, valamint dolgozzanak ki intézkedéseket a határ menti véletlen incidensek megelőzésére.

A miniszterhelyettes szerint a két fél eltérően értelmezi a demarkációs vonal egyes szakaszainak helyét, ami növeli a nem szándékos összecsapások kockázatát. Hozzátette, hogy az utóbbi időben megszaporodott észak-koreai katonai tevékenység, valamint a dél-koreai figyelmeztető hangosbemondások és figyelmeztető lövések összefüggésben állnak ezzel a helyzettel.

Még több Globál

Trump megkegyelmezett Ukrajnának, de van egy csavar a történetben, Putyin kész a béketárgyalásra - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Itt a bejelentés: NATO-szövetséges segítségével kerülné meg Ukrajna Elon Muskot, miután lekapcsolták a rendszerről

Drón talált el egy tankert: kigyulladt és süllyedni kezdett a hajó a Fekete-tengeren, halálos áldozat is van

Szöul szükség esetén az Egyesült Nemzetek Szervezetének parancsnokságát (UNC) is bevonná egy háromoldalú egyeztetésbe.

A két Korea közötti feszültség azóta erősödött fel, hogy szeptember 21-én a demilitarizált övezetben egy taposóakna felrobbanása három dél-koreai katonát megsebesített. Dél-Korea szerint az aknákat Észak-Korea telepítette a határ déli oldalán, ezt Phenjan tagadja.

A dél-koreai kormány attól is tart, hogy az észak-koreai erők a határ megerősítését szolgáló munkálatok során többször átlépték a demarkációs vonalat. Kim Hong Csol szerint rendkívüli intézkedésekre van szükség a határvonal eltérő értelmezéséből fakadó kockázatok megszüntetésére.

Szöul tavaly novemberben is kezdeményezett katonai párbeszédet a határvonal kérdéséről, de Phenjan nem válaszolt a felvetésre.

Az ENSZ-parancsnokság a pénteki bejelentést követően közölte: továbbra is elkötelezett a fegyverszüneti megállapodás betartása, valamint a félreértésekből eredő eszkaláció kockázatának csökkentése mellett. Az UNC ugyanakkor nem kívánta megerősíteni, hogy továbbította-e a dél-koreai javaslatot az észak-koreai félnek.

Kapcsolódó cikkünk

Súlyos feszültség robbant ki: az Egyesült Államok tábornokának kijelentése miatt háborodott fel a távol-keleti szövetséges

A jövő hadviselése kapujában: emberi beavatkozás nélkül tesztelték az Egyesült Államok különleges tengeri eszközét

Szuperhatalmi csúcstalálkozó dönthet a világ sorsáról - Ez lehet Donald Trump eddigi legrosszabb ötlete

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Bejelentette Putyin: elindulunk a végleges békemegállapodás felé
Bíróság előtt tesz vallomást Matolcsy György: megszólalt a volt jegybankelnök védőügyvédje
Megtámadták Moszkvát: FP-5-ös rakétát lőttek Oroszország szívébe - Borulhatnak a béketárgyalások?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility