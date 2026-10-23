Trump megkegyelmezett Ukrajnának, de van egy csavar a történetben, Putyin kész a béketárgyalásra - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Orosz jelentés
A moszkvai védelmi minisztérium közölte, hogy csütörtök este nyolctól péntek reggel nyolcig a légvédelem 443 drónt fogott el és semmisített meg 21 régió, valamint a Fekete- és az Azovi-tenger felett.
Az Ukrajnával határos Belgorod megyében az elmúlt nap folyamán egy civil életét vesztette, nyolc pedig megsebesült ukrán csapások következtében.
(MTI)
Beszámolt az akcióiról az orosz védelmi tárca
Dróncsapást mért az orosz hadsereg az éjjel a poltavai mozdonydepóra, amelyet katonai járművek tárolására és javítására használtak, az Odessza megyei Vilkove kikötőjében legénység nélküli motorcsónakok kezelőinek két ideiglenes állomáshelyére, ezen harceszközök kikötőjére és raktárára, valamint a Fekete-tengeren egy Odesszába katonai szállítmánnyal tartó hajóra - közölte pénteken az moszkvai védelmi miniszter.
A tárca szerint Gerany típusú pilóta nélküli repülőszerkezetek norvég gyártmányú NASAMS mobil légvédelmi rakétarendszereket semmisítettek meg a Zaporizzsja megyei Siroke és Dnyipropetrovszk megyei Basmacska környékén.
Szergej Szobjanin, Moszkva polgármestere a Max-csatornáján arról számolt be, hogy a légvédelem péntek éjjel 155, a fővárosi régió fel tartó ukrán drónt lőtt le.
(MTI)
Bejelentette Putyin: elindulunk a végleges békemegállapodás felé
Oroszország készen áll az Ukrajnával kapcsolatos orosz–amerikai–ukrán háromoldalú tárgyalások felújítására a végleges békemegállapodás elérése érdekében – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön a Rosszija 1 televíziónak.
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