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Trump megkegyelmezett Ukrajnának, de van egy csavar a történetben, Putyin kész a béketárgyalásra - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Globál

Trump megkegyelmezett Ukrajnának, de van egy csavar a történetben, Putyin kész a béketárgyalásra - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Portfolio
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Donald Trump amerikai elnök csütörtökön bejelentette, hogy Elon Musk feloldotta a Starlink katonai változatára vonatkozó sebességkorlátozást Ukrajnában, de azt nem árulta el, hogy személyesen ő hívta-e fel Muskot az ügyben. "Nem akarok ehhez hozzászólni, tudják, az, hogy én hívtam-e, vagy valaki más, nem számít. Azt hiszem, a lényeg az, hogy helyreállt" - nyilatkozta az amerikai elnök az Ukrajinszka Pravda alapján. Bár a Wall Street Journal arról írt, hogy Trump és Musk szerdai telefonhívása után a Starshield immár teljes értékűen, a 160 kilométer per órás korlátozás nélkül működik, a Kyiv Independentnek egy ukrán tisztviselő tegnap még az ellenkezőjéről számolt be. Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön kijelentette, Oroszország készen áll az Ukrajnával kapcsolatos orosz–amerikai–ukrán háromoldalú tárgyalások felújítására a végleges békemegállapodás elérése érdekében. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb híreivel.
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Orosz jelentés

A moszkvai védelmi minisztérium közölte, hogy csütörtök este nyolctól péntek reggel nyolcig a légvédelem 443 drónt fogott el és semmisített meg 21 régió, valamint a Fekete- és az Azovi-tenger felett.

Az Ukrajnával határos Belgorod megyében az elmúlt nap folyamán egy civil életét vesztette, nyolc pedig megsebesült ukrán csapások következtében.

(MTI)

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Beszámolt az akcióiról az orosz védelmi tárca

Dróncsapást mért az orosz hadsereg az éjjel a poltavai mozdonydepóra, amelyet katonai járművek tárolására és javítására használtak, az Odessza megyei Vilkove kikötőjében legénység nélküli motorcsónakok kezelőinek két ideiglenes állomáshelyére, ezen harceszközök kikötőjére és raktárára, valamint a Fekete-tengeren egy Odesszába katonai szállítmánnyal tartó hajóra - közölte pénteken az moszkvai védelmi miniszter.

A tárca szerint Gerany típusú pilóta nélküli repülőszerkezetek norvég gyártmányú NASAMS mobil légvédelmi rakétarendszereket semmisítettek meg a Zaporizzsja megyei Siroke és Dnyipropetrovszk megyei Basmacska környékén.

Szergej Szobjanin, Moszkva polgármestere a Max-csatornáján arról számolt be, hogy a légvédelem péntek éjjel 155, a fővárosi régió fel tartó ukrán drónt lőtt le.

(MTI)

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Bejelentette Putyin: elindulunk a végleges békemegállapodás felé

Oroszország készen áll az Ukrajnával kapcsolatos orosz–amerikai–ukrán háromoldalú tárgyalások felújítására a végleges békemegállapodás elérése érdekében – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön a Rosszija 1 televíziónak.

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Bejelentette Putyin: elindulunk a végleges békemegállapodás felé
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