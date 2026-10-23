Trump megkegyelmezett Ukrajnának, de van egy csavar a történetben, Putyin kész a béketárgyalásra - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Dróncsapást mért az orosz hadsereg az éjjel a poltavai mozdonydepóra, amelyet katonai járművek tárolására és javítására használtak, az Odessza megyei Vilkove kikötőjében legénység nélküli motorcsónakok kezelőinek két ideiglenes állomáshelyére, ezen harceszközök kikötőjére és raktárára, valamint a Fekete-tengeren egy Odesszába katonai szállítmánnyal tartó hajóra - közölte pénteken az moszkvai védelmi miniszter.

A tárca szerint Gerany típusú pilóta nélküli repülőszerkezetek norvég gyártmányú NASAMS mobil légvédelmi rakétarendszereket semmisítettek meg a Zaporizzsja megyei Siroke és Dnyipropetrovszk megyei Basmacska környékén.

Szergej Szobjanin, Moszkva polgármestere a Max-csatornáján arról számolt be, hogy a légvédelem péntek éjjel 155, a fővárosi régió fel tartó ukrán drónt lőtt le.

(MTI)