Újraoszthatják a világot a szuperhatalmak? Trump sorsdöntő találkozóra készül, ezzel sokan járhatnak rosszul

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Az elmúlt napokban egyre közelebb került egy Donald Trump amerikai, Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök közötti találkozó lehetősége, méghozzá az APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation – Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés) sencseni csúcsán. A november 18-19. között tartott értekezlet keretében globális témaköröket érinthetnek. Bár még rengeteg a bizonytalanság, érdemes azzal foglalkozni, hogy egy esetleges találkozó pontosan milyen témák kerülhetnek elő, és ezekkel kik járhatnak jól és kik rosszul.

Győztesek és vesztesek

A hármas csúcs Kínában valósulhatna meg, méghozzá egy hónapon belül, addig van idejük a feleknek eldönteni, hogy pontosan milyen pontokat vegyenek napirendre. Maga a felvetés egyébként nem teljesen új, már a kirgizisztáni Biskekben tartott Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozóján is felmerült ennek a lehetősége. Akkor még nem kapott túl nagy nyilvánosságot az elképzelés, később október 9-én a Wall Street Journal a témát jól ismerő, de meg nem nevezett forrásokra hivatkozva arról írt, hogy

Putyin egy telefonbeszélgetés során felvetette a témát Trumpnak, aki nyitottan fogadta a gondolatot.

Azóta az egész világ azt fejtegeti, hogy egy ilyen találkozó hová vezethet, pontosan milyen témák kerülhetnek elő a megbeszélések során és egyáltalán kinek mi az érdeke. Nézzük ezeket sorban.

A legfontosabb kérdést egyértelműen az jelenti, hogy melyik hatalom pontosan mit nyerhet/veszíthet egy ilyen találkozóval, és miért:

A legnagyobb nyertes egyértelműen Vlagyimir Putyin lenne, aki a világ három legerősebb hatalom vezetőjének egyikeként tudna mutatkozni. A kijelentés attól teljesen függetlenül is megállja a helyét, hogy pontosan milyen megállapodást érnek el. Az orosz államfő régóta arra törekszik, hogy Oroszország „nagyságát” erősítse, ezt nyíltan kifejezte, amikor a Szovjetunió összeomlását „a 20. század legnagyobb geopolitikai katasztrófájának” nevezte. A másik rendkívül fontos tényező az lenne, hogy Washington hajlandó Ukrajnát és a Kijev támogatásában legkitartóbb európai szövetségeseit is kihagyni a tárgyalásból, ezzel egyértelművé téve, hogy elsősorban az oroszokat tekinti tárgyalópartnernek bizonyos témákban. Politikai szempontból egyértelműen Moszkva járna ezzel a találkozóval a legjobban, Trump korábbi dízel-megállapodásából nézve egyáltalán nem kizárt, hogy gazdasági előnyökhöz is juthatnának. Az orosz narratívába is illeszkedne a találkozó, mivel a propaganda már régóta azt harsogja, hogy a „NATO” és a „Nyugat” ellen harcolnak valójában, nem pusztán Ukrajnával.

aki a világ három legerősebb hatalom vezetőjének egyikeként tudna mutatkozni. A kijelentés attól teljesen függetlenül is megállja a helyét, hogy pontosan milyen megállapodást érnek el. Az orosz államfő régóta ezt nyíltan kifejezte, amikor a Szovjetunió összeomlását „a 20. század legnagyobb geopolitikai katasztrófájának” nevezte. A másik rendkívül fontos tényező az lenne, hogy Washington hajlandó Ukrajnát és a Kijev támogatásában legkitartóbb európai szövetségeseit is kihagyni a tárgyalásból, ezzel egyértelművé téve, hogy elsősorban az oroszokat tekinti tárgyalópartnernek bizonyos témákban. Trump korábbi dízel-megállapodásából nézve egyáltalán nem kizárt, hogy gazdasági előnyökhöz is juthatnának. Az orosz narratívába is illeszkedne a találkozó, mivel a propaganda már régóta azt harsogja, hogy a „NATO” és a „Nyugat” ellen harcolnak valójában, nem pusztán Ukrajnával. Szintén jól járna a találkozóval Kína, hiszen amolyan közvetítőként tündökölve erősítené a globális diplomáciában a „béketeremtő” imázsát, az pedig külön előnnyel járna számára, ha házigazdaként könyvelhetne el sikert, a „nélkülözhetetlen nagyhatalom” szerepkörében és a napirend keretezésével. Peking számára kulcsfontosságú, hogy békés erőként jelenjen meg a globális színtéren, ezzel kontrasztba állítva magát az Egyesült Államok politikájával. A másik kiemelt szempont, hogy Kína számára a konfliktusok többnyire inkább kényelmetlenek, mivel „rontják az üzletet”. Hszi Csin-ping valószínűleg a kereskedelmi érdekek érvényesítésére is nagy figyelmet szentelne.

hiszen amolyan közvetítőként tündökölve erősítené a globális diplomáciában a „béketeremtő” imázsát, az pedig külön előnnyel járna számára, ha házigazdaként könyvelhetne el sikert, a „nélkülözhetetlen nagyhatalom” szerepkörében és a napirend keretezésével. Peking számára kulcsfontosságú, hogy A másik kiemelt szempont, hogy Kína számára a konfliktusok többnyire inkább kényelmetlenek, mivel „rontják az üzletet”. Hszi Csin-ping valószínűleg a kereskedelmi érdekek érvényesítésére is nagy figyelmet szentelne. Az Egyesült Államok már nem igazán tudna lényeges nyereségről beszámolni , maximum Trump elnök személyes ambícióival összefüggésben lehetne felmutatni bármit. A nyugati nagyhatalom korábbi politikai súlyától és szerepétől is elszakadna, főképp az ukrajnai háború lezárásától szóló megbeszéléssel, éppen a legnagyobb kihívó területén. Nem tudni azt sem, hogy a belpolitikát tekintve mennyit segíthet neki a hirtelen manőverezés, például az oroszokkal megkötött dízelalku nem befolyásolta érdemben az üzemanyagok fogyasztói árát Amerikában , pedig ez lett volna az egyik legfontosabb célkitűzés. A felmérések arra is rávilágítanak, hogy általánosságban véve az Egyesült Államokban nincsenek túl jó véleménnyel Kínáról és Oroszországról. Washingtonnak figyelembe kell vennie, hogy egy ilyen találkozón két olyan riválisával tervez egy asztalhoz ülni, akiknek elemi érdekük, hogy az amerikai globális befolyást csökkentsék, így lényegében a Fehér Ház csak veszíthet a találkozóval.

, maximum Trump elnök személyes ambícióival összefüggésben lehetne felmutatni bármit. A nyugati nagyhatalom korábbi politikai súlyától és szerepétől is elszakadna, főképp az ukrajnai háború lezárásától szóló megbeszéléssel, éppen a legnagyobb kihívó területén. Nem tudni azt sem, hogy a belpolitikát tekintve mennyit segíthet neki a hirtelen manőverezés, például , pedig ez lett volna az egyik legfontosabb célkitűzés. A felmérések arra is rávilágítanak, hogy általánosságban véve az Egyesült Államokban nincsenek túl jó véleménnyel Kínáról és Oroszországról. Washingtonnak figyelembe kell vennie, hogy egy ilyen találkozón két olyan riválisával tervez egy asztalhoz ülni, akiknek elemi érdekük, hogy az amerikai globális befolyást csökkentsék, így lényegében Nem lehet vita, hogy a találkozó legnagyobb vesztese egyértelműen Ukrajna és Európa lenne. Kijev mindenképpen igyekszik elkerülni, hogy nélküle döntsenek a háborút érintő kérdésekben. Európa érdekérvényesítő képességét rontja, ha bármilyen, a NATO szempontjából releváns téma szóba kerül. Kijelenthető mindez Ukrajna kontextusában is. Persze az is lehet, hogy ezek a témák csak nagyon felületesen, vagy egyáltalán nem kerülnek szóba, talán ez hozná a legkevésbé negatív kimenetelt Kijev és Brüsszel számára.

Az esetleges találkozó egyáltalán nincs kőbe vésve, Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Dmitrij Peszkov a Kreml sajtótitkára is arról számolt be, hogy jelenleg is zajlanak az egyeztetések. A Kreml azt is nyilvánvalóvá tette, hogy az orosz-ukrán háború tekintetében végleges megállapodáshoz egyértelműen szükség van Ukrajnára is, „aki kész vállalni a felelősséget”. Mindez azt jelenti, hogy a „csillagok kedvező együttállása” esetén is

maximum közös akaratot tudnak megfogalmazni Sencsenben, amit aztán valahogy el kellene fogadtatni Kijevvel is, ebben még a moszkvai döntéshozók is egyetértenek.

Peszkov ezzel egyben burkoltan arra is utalhatott, hogy Zelenszkij távozását szeretnék elérni, mivel a személyét nem tartják megfelelőnek – ez egyébként szintén visszatérő motívum az orosz propagandában.

El nem döntött kérdések

Az esetleges háromoldalú találkozón szinte biztosra vehető, hogy Moszkva erőteljesen az ukrajnai háborúra fókuszálna, szándékában pedig társra is lelhet, ahogy ezt Trump megszólalásai is alátámasztják. Az amerikai elnök az elmúlt napokban érezhetően nagyon erősen fordult rá erre a témára, méghozzá látványosan szakítva az eddigi politikájával. Ezt erősíti, hogy az orosz elnök telefonos felvetésében is ez a témakör szerepelt. Hasonlóan fontos kérdést jelent ugyanakkor, hogy mi lesz az Iránnal vívott háborúval ezen a megbeszélésen. Több szempont egyszerre befolyásolhatja a megbeszélést, ráadásul mindegyik esetleges résztvevő érintett:

Az első rögtön az, hogy éppen milyen fázisban lesz az összetűzés a Közel-Keleten. Szinte már egyáltalán nem jelent meglepetést, hogy teljesen ellentmondó információk jönnek a konfliktusról. Az egyik oldalról egy nagyszabású támadást rebesgetnek, más csatornákon pedig a közelgő megegyezés lehetősége rajzolódik ki. Persze könnyen lehet, hogy a nehezen összeegyeztethető információk mind valamiféle nyomásgyakorlási stratégia részei, esetleg az izraeli választással kapcsolatos kampányelem, mindenesetre komoly kihívást jelent kiigazodni a témában. Az instabil helyzetben előfordulhat, hogy valamiféle békésebb periódusba lépnek a felek, de az is, hogy éppen dúlni fog a háború egyik legerősebb szakasza. Előbbi a találkozó létrejöttének kedvez, utóbbi miatt teljesen borulhat minden.

Szinte már egyáltalán nem jelent meglepetést, hogy teljesen ellentmondó információk jönnek a konfliktusról. Az egyik oldalról egy nagyszabású támadást rebesgetnek, más csatornákon pedig a közelgő megegyezés lehetősége rajzolódik ki. Persze könnyen lehet, hogy a nehezen összeegyeztethető információk mind valamiféle nyomásgyakorlási stratégia részei, esetleg az izraeli választással kapcsolatos kampányelem, mindenesetre Az instabil helyzetben előfordulhat, hogy valamiféle békésebb periódusba lépnek a felek, de az is, hogy éppen dúlni fog a háború egyik legerősebb szakasza. A második az Egyesült Államok hozzáállása Teherán erőfeszítéseinek külső támogatásához. Számos beszámoló kering arról, hogy Kína és Oroszország is aktívan támogatta fegyverekkel és/vagy hírszerzési adatokkal az iszlamista hatalmat az elmúlt hónapokban. Ami különösen aggasztó lehet a Fehér Ház számára, hogy olyan állítások is elhangoztak, amely szerint a közel-keleti amerikai bázisokat érő iráni csapásokhoz adtak át kulcsfontosságú adatokat. A jelentésekből nyilvánvaló, hogy az amerikai hadsereg jelentős veszteségeket szenvedett a háborúban, döntő többségében a támaszpontok elleni csapások miatt. Trump az utóbbi időben igyekszik ezekről „nem tudomást venni” vagy csökkenteni ezeknek a jelentőségét.

Számos beszámoló kering arról, hogy Kína és Oroszország is aktívan támogatta fegyverekkel és/vagy hírszerzési adatokkal az iszlamista hatalmat az elmúlt hónapokban. Ami különösen aggasztó lehet a Fehér Ház számára, hogy olyan állítások is elhangoztak, amely szerint A jelentésekből nyilvánvaló, hogy az amerikai hadsereg jelentős veszteségeket szenvedett a háborúban, döntő többségében a támaszpontok elleni csapások miatt. Trump az utóbbi időben igyekszik ezekről „nem tudomást venni” vagy csökkenteni ezeknek a jelentőségét. A harmadik pont szorosan kapcsolódik az első kettőhöz: Moszkva és Peking vajon hajlandó-e felhagyni a rezsim támogatásával, amennyiben ez lenne Washington kérése. Mindkét hatalom vastagon megkérheti ennek az árát, például éppen Ukrajna, vagy Tajvan esetében. Mindkét felvetéssel kapcsolatos engedékenység rendkívül káros hatás gyakorolna Amerika globális ambícióira tekintve.

A háromoldalú találkozó mindenképpen új szintet jelentene az ukrajnai lezárásáról szóló párbeszédben – amennyiben tényleg ez lesz a téma –, ugyanakkor rengeteg az esetleges akna. Trump az elmúlt napokban egyre látványosabban próbál nyomást gyakorolni Volodimir Zelenszkijre, hogy engedjen a követeléseknek,

az ukrán elnök szerint Amerika vezetője egyenesen a kapitulálásra próbálja rábírni.

A trilateral meeting between the leaders of Ukraine, the US, and Russia could help end the war sooner. A trilateral meeting between the leaders of Russia, China, and the US would do only the opposite: encourage Putin to continue this war. Inviting Putin to such a meeting would feed his appetite for self-aggrandizement and give him a stature he does not deserve. He is not a global leader; he is a war criminal. And Russia is not a global power; it is a global problem. The Russian economy is at least 13 times smaller than America’s and 8 times smaller than China’s, and it continues to shrink rapidly, along with Russians’ living standards. Russia has lost 1.6 million soldiers killed and wounded in a failed war it cannot win and refuses to end. Under heavy sanctions, its technology, industry, and business continue to stagnate. By any pragmatic or moral measure, Putin has no place at the table with presidents Trump and Xi. The only thing that could earn him that seat is a serious step toward peace, such as accepting a ceasefire proposal before any such meeting. Instead, we are seeing the opposite: intensified terror against civilians. As long as he continues this terror, there should be no place for him at any table. — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) October 19, 2026

Kijev ennek egyelőre ellenáll, ugyanakkor ez egy rendkívül kényes kérdést jelent. Az Egyesült Államok eddig a kelet-európai ország legfontosabb támogatója volt, még akkor is, ha az elmúlt két évben erősen akadozott a kommunikáció a felek között. Azt Ukrajnában is tudják, hogy a túl erős kritika hosszú időre eltaszíthatja a szövetségesét. Éppen ezért óvatosan, de határozottan nyilvánítják ki a véleményüket, Andrij Szibiha külügyminiszter a következőket mondta:

Egy háromoldalú találkozó Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország vezetői között segíthet a háború mielőbbi befejezésében. Egy háromoldalú találkozó Oroszország, Kína és az Egyesült Államok vezetői között csak az ellenkezőjét tenné: arra ösztönözné Putyint, hogy folytassa ezt a háborút

– hangsúlyozta, nem sokkal később pedig az ukrán elnök beszélt az amerikai-ukrán kapcsolatok szorosságáról.

Az Ukrajnát fókuszba helyező narratívának mond ellent, hogy Trump a „nukleáris leszerelés” témakörét jelölte meg, mint fő megvitatandó téma. Kétségtelen, ez egy kifejezetten aktuális és égető fontosságú kérdés. A Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI) szerint jelenleg a világ két, legnagyobb atomarzenáljával rendelkező hatalom az Egyesült Államok és Oroszország, a harmadik pedig a gyors ütemben felzárkózó Kína. Az amerikai elnök úgy véli, hogy a megbeszélés „nagyon pozitív dolog lenne a világ számára”. A másik ellentmondást az jelenti a kelet-európai háborús narratívákkal kapcsolatban, hogy ezzel párhuzamosan arról is érkeznek a hírek, hogy Putyin elé kerül a kijevi javaslat egy elnöki szintű találkozóról, amit a Fehér Ház kinevezett főtárgyalói, Jared Kushner és Steve Witkoff személyesen visznek el Moszkvába, ezzel gesztust gyakorolva.

Szintén a Wall Street Journal hasonlította össze egy véleménycikkben a nagy hármas találkozót a második világháborús jaltai konferenciával, amikor az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és a Szovjetunió vezetői ültek le, hogy a világot új befolyási szférákra osztották. Bár ez jelenleg nehezen tűnik elképzelhetőnek, van egy fontos különbség:

ameddig a világégés során – legalább átmenetileg – azonos célokat tudtak megfogalmazni a szövetséges hatalmak, addig most egyetlen olyan téma sem rajzolódik ki, amiben egyetértés lenne, sőt a legnagyobb riválisok akarnak dűlőre jutni.

Van még egy fontos tényező, amit figyelembe kell venni. Az APEC már bőven az amerikai félidős választások után lesz, ami alapvetően befolyásolhatja Trump esetleges hozzáállását. Mivel a felmérések alapján komoly vereségnek néz elébe, ezért könnyen meglehet, hogy ez borítja a teljes elképzelést. A beharangozott hármas csúcstalálkozóval kapcsolatban egyelőre még rendkívül sok a bizonytalanság, ráadásul a széttartó érdekek miatt is nehezen elképzelhető, hogy átfogó megállapodásra kerülhet sor. Könnyen lehet, hogy

érdemi előrelépés nélkül fognak tárgyalni néhány témáról, ellenkező esetben akár beláthatatlan következményekkel járhat a csúcsvezetők megbeszélése Európára és Ukrajnára nézve.

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