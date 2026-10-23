Ursula von der Leyen megszólalt 1956-ról: "A magyarok fellázadtak az elnyomás ellen"

Ursula von der Leyen is részt vesz az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából rendezett budapesti megemlékezéseken. Az Európai Bizottság elnöke pénteken az X közösségi oldalon úgy fogalmazott: ezt megtiszteltetésnek tartja.

Megtiszteltetésnek tartja Ursula von der Leyen, hogy részt vehet az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából rendezett budapesti megemlékezéseken. Az Európai Bizottság elnöke erről az X közösségi oldalon tett közzé bejegyzést pénteken.

"Hetven évvel ezelőtt a magyarok fellázadtak az elnyomás ellen. A szabadságért, a demokráciáért és az igazságosságért harcoltak. Éppen azokért az értékekért, amelyek ma Európa alapját jelentik. Bátorságuk tovább él" - fogalmazott bejegyzésében Ursula von der Leyen.

Honoured to attend the commemorations of the 1956 Hungarian Revolution in Budapest. 70 years ago, Hungarians rose up against oppression. They fought for freedom, democracy and justice. The very values at the heart of Europe today. Their courage lives on. https://t.co/ZtVyRKF6sX — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 23, 2026

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