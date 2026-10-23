Váratlan szerepben Melania Trump: ukrajnai fegyverszünetet, elhurcolt ukrán gyermekek hazatérését segítette aktívan

Melania Trup amerikai first lady közreműködött a dél-ukrajnai Oleski városban október 29-én kezdődő tűzszünet megkötésében - jelentette pénteken a washingtoni Fehér Ház.

Mindkét ország (Oroszország és az általa megtámadott Ukrajna) ideiglenesen leállít minden katonai tevékenységet Oleskiben, hogy a városba bejuthassanak a segélyszállítmányok, és megkezdődhessen a polgári személyek biztonságos folyosón történő kimenekítése - olvasható a Fehér Ház közleményében.

A 2022 februárja óta orosz megszállás alatt lévő, Herszon megyei város lakói egyre elviselhetetlenebb élelemhiányról számolnak be.

Melania Trump aktív szerepet játszik abban is, hogy a háború alatt Oroszországba elhurcolt ukrán gyerekek visszatérhessenek családjukhoz.

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