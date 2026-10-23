Zelenszkij: akár holnap is tárgyalnék az oroszokkal, Kijev készen áll a háború lezárására

Zelenszkij közösségi oldalán közölte, hogy megállapodás született egy ukrán–amerikai–orosz háromoldalú találkozó megtartásáról tárgyalódelegációk szintjén. Az egyeztetést eredetileg már októberre tervezték, arra azonban végül nem került sor.

Az ukrán elnök azt mondta: Ukrajna "akár holnap" is tárgyalna az oroszokkal, viszont reálisan november közepén számíthatunk csak a tárgyalások folytatására.

Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy a diplomáciai folyamat előmozdítása érdekében Washington segítségére és Oroszországra gyakorolt nyomására van szükség. Zelenszkij szerint a szakértői szintű egyeztetésekről mielőbb állam- és kormányfői csúcstalálkozóra kellene áttérni, mivel a kulcskérdéseket csak a legmagasabb szinten lehet rendezni.

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