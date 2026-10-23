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Zelenszkij: akár holnap is tárgyalnék az oroszokkal, Kijev készen áll a háború lezárására
Globál

Zelenszkij: akár holnap is tárgyalnék az oroszokkal, Kijev készen áll a háború lezárására

Portfolio
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Ukrajna akár holnap tárgyalna az oroszokkal a háború lezárásáról, de reálisan csak november közepén folytatódnak majd a béketárgyalások - írta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentése alapján az UNN.

Zelenszkij közösségi oldalán közölte, hogy megállapodás született egy ukrán–amerikai–orosz háromoldalú találkozó megtartásáról tárgyalódelegációk szintjén. Az egyeztetést eredetileg már októberre tervezték, arra azonban végül nem került sor.

Az ukrán elnök azt mondta: Ukrajna "akár holnap" is tárgyalna az oroszokkal, viszont reálisan november közepén számíthatunk csak a tárgyalások folytatására.

Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy a diplomáciai folyamat előmozdítása érdekében Washington segítségére és Oroszországra gyakorolt nyomására van szükség. Zelenszkij szerint a szakértői szintű egyeztetésekről mielőbb állam- és kormányfői csúcstalálkozóra kellene áttérni, mivel a kulcskérdéseket csak a legmagasabb szinten lehet rendezni.

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Címlapkép forrása: President Of Ukraine from Україна, CC0, via Wikimedia Commons

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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