10°C borult
Budapest
  • Megjelenítés
Bedeszkázott kirakatok és katonák az utcákon: elszabadultak az indulatok a divatfővárosban
Globál

Bedeszkázott kirakatok és katonák az utcákon: elszabadultak az indulatok a divatfővárosban

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Milánóban szombaton több ezren vonultak utcára, miközben a hatóságok közel másfél ezer rendőrt és katonát vezényeltek ki a város főbb tereire. A demonstrációra egy héttel azután került sor, hogy fiatalok csoportjai üzleteket fosztottak ki az olasz nagyvárosban - írta meg a Rapporteur.

A divatnegyedben a kereskedők falapokkal deszkázták be a kirakatokat, azokra a

Nem zártunk be

feliratot helyezve ki. A Dóm téren ejtőernyős katonák álltak páncélozott járművek és vízágyúk mellett, miközben a turisták a székesegyházat fotózták. A tüntetést szervező Movimento 17 ottobre (Október 17. Mozgalom) azt ígérte, hogy csak az utolsó pillanatban közli a gyülekező pontos helyszínét, ám végül semmit nem tettek közzé. A rendőrség ugyanis aznap reggel házkutatást tartott több diáknál, és kihallgatott egy 30 éves férfit, akiről azt gyanítják, hogy ő üzemeltette a mozgalom Instagram-oldalát. Ellene bűncselekményre való minősített felbujtás gyanúja miatt indult eljárás.

A demonstráció ennek ellenére megkezdődött. Több száz, többségében diákkorú fiatal indult el a Castello Sforzesco környékéről palesztin zászlókkal, azt skandálva, hogy

Még több Globál

Tűzszünet jön az ukrán fronton, Trump a háborúzó feleket fenyegeti - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Fontos bejelentést tett Zelenszkij és köszönetet mondott Trumpnak is

Kimondta Friedrich Merz: kívülről és belülről is napi szinten fenyegetik Németországot

Mindannyian antifasiszták vagyunk!

A menet hamarosan rendőrkordonba ütközött, ám a tüntetők hangsúlyozták, hogy nem törekednek összecsapásra. Miután a kordont feloldották, a felvonulás órákon át haladt a városon keresztül, a résztvevők létszáma pedig végül mintegy ötezer főre duzzadt. A tömeg Giorgia Meloni miniszterelnök és Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes elleni jelszavakat hangoztatott. Az egyetemisták által a háború és a kormány ellen szervezett további megmozdulásokat a hatóságok feloszlatták, mivel azokra nem adtak előzetes engedélyt.

A tüntetők céljai nem voltak egységesek

Egyes középiskolások takaratlan arccal vonultak a rendőrkapitányság elé, hogy a drágulás és a romló oktatási körülmények miatt tiltakozzanak. Máshol egy kisebb, jobboldali diákcsoport olasz zászlókkal gyülekezett, és "remigrációt" követelt.

A nap végül a kormány által az előző heti eseményeket követően meghirdetett határozott fellépés gyakorlati bemutatójává vált. A rendőrség már a felvonulások előtt házkutatásokat tartott, a vasút- és metróállomásokon igazoltatta a fiatalokat, több csoportot beszállítottak a kapitányságra, a megkezdődött demonstrációkat pedig feloszlatták vagy szoros felügyelet alatt tartották. A héten bejelentett új törvényi tényállást – amely a tüntetéseken való erőszakos részvételt akár öt évig terjedő szabadságvesztéssel bünteti – ugyanakkor még nem alkalmazták.

Kapcsolódó cikkünk

Lángba borult Franciaország: a rohamrendőrség könnygázt és vízágyút vetett be

Elkezdődött: bedeszkázták a boltok ablakait, kihirdették a gyülekezési tilalmat, 70 ezer rendőr vonult az utcákra Franciaországban

Címlapkép forrása: Andrea Carrubba/Anadolu via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Állásajánlat

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
A részvénykiválasztás 7 szabálya – így szűrd ki a nyerő papírokat
Kiderült, mit csinál Orbán Viktor Párizsban
Megjelent egy térkép: ezek Putyin valódi célpontjai – Hatalmas területet szállnának meg az oroszok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility