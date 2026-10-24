Bedeszkázott kirakatok és katonák az utcákon: elszabadultak az indulatok a divatfővárosban

A divatnegyedben a kereskedők falapokkal deszkázták be a kirakatokat, azokra a

Nem zártunk be

feliratot helyezve ki. A Dóm téren ejtőernyős katonák álltak páncélozott járművek és vízágyúk mellett, miközben a turisták a székesegyházat fotózták. A tüntetést szervező Movimento 17 ottobre (Október 17. Mozgalom) azt ígérte, hogy csak az utolsó pillanatban közli a gyülekező pontos helyszínét, ám végül semmit nem tettek közzé. A rendőrség ugyanis aznap reggel házkutatást tartott több diáknál, és kihallgatott egy 30 éves férfit, akiről azt gyanítják, hogy ő üzemeltette a mozgalom Instagram-oldalát. Ellene bűncselekményre való minősített felbujtás gyanúja miatt indult eljárás.

A demonstráció ennek ellenére megkezdődött. Több száz, többségében diákkorú fiatal indult el a Castello Sforzesco környékéről palesztin zászlókkal, azt skandálva, hogy

Mindannyian antifasiszták vagyunk!

A menet hamarosan rendőrkordonba ütközött, ám a tüntetők hangsúlyozták, hogy nem törekednek összecsapásra. Miután a kordont feloldották, a felvonulás órákon át haladt a városon keresztül, a résztvevők létszáma pedig végül mintegy ötezer főre duzzadt. A tömeg Giorgia Meloni miniszterelnök és Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes elleni jelszavakat hangoztatott. Az egyetemisták által a háború és a kormány ellen szervezett további megmozdulásokat a hatóságok feloszlatták, mivel azokra nem adtak előzetes engedélyt.

A tüntetők céljai nem voltak egységesek

Egyes középiskolások takaratlan arccal vonultak a rendőrkapitányság elé, hogy a drágulás és a romló oktatási körülmények miatt tiltakozzanak. Máshol egy kisebb, jobboldali diákcsoport olasz zászlókkal gyülekezett, és "remigrációt" követelt.

A nap végül a kormány által az előző heti eseményeket követően meghirdetett határozott fellépés gyakorlati bemutatójává vált. A rendőrség már a felvonulások előtt házkutatásokat tartott, a vasút- és metróállomásokon igazoltatta a fiatalokat, több csoportot beszállítottak a kapitányságra, a megkezdődött demonstrációkat pedig feloszlatták vagy szoros felügyelet alatt tartották. A héten bejelentett új törvényi tényállást – amely a tüntetéseken való erőszakos részvételt akár öt évig terjedő szabadságvesztéssel bünteti – ugyanakkor még nem alkalmazták.

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