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Bejelentette Trump: hamarosan újabb háborút indíthat Amerika - Meg is nevezte a következő célpontot
Globál

Bejelentette Trump: hamarosan újabb háborút indíthat Amerika - Meg is nevezte a következő célpontot

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Donald Trump amerikai elnök egy floridai kampánygyűlésen ígéretet tett arra, hogy az iráni háború lezárását követően Kuba ellen is katonai akciót fog kezdeni.

Trump a Fort Myersben tartott kilencven perces beszédében jelezte, hogy további katonai lépések sem zárhatók ki Irán ellen, majd a Közel-Keletről hazatérve Kuba ellen is katonai akciót kezdhetnek.

Az elnök arról beszélt, hogy

az Iránból hazatérő amerikai repülőgép-hordozók útközben megállnak majd Kuba partjainál.

Az egyiket megállítjuk nagyjából ötven yardra a parttól. Felemelik a kezüket, aztán beküldjük Marco Rubiót, hogy nyélbe ütse az üzletet"

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– fogalmazott. Marco Rubio külügyminiszter, Florida korábbi szenátora a kormányzat Kuba-politikájának egyik fő alakítója. Rubio pénteken az X-en közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott: "Itt az idő azok számára, akik pozitív változást akarnak Kubában", majd arra biztatta a kubai kormánnyal elégedetleneket, hogy "a CIA-val való diszkrét partnerségben" érjék el a kívánt fordulatot.

Trump a második elnöki ciklusa alatt folyamatosan fokozta a nyomást Kubán. Szeptemberben az ENSZ-közgyűlésen "bukott államnak" nevezte a szigetországot, és kijelentette, hogy "eljön a szabadság Kubába", amire a kubai delegáció kivonulással válaszolt. Az Egyesült Államok által fenntartott olajblokád súlyos üzemanyaghiányt és áramkimaradásokat idéz elő az országban, amit az omladozó infrastruktúra tovább tetéz. Az ENSZ emberi jogi szakértői a blokádot a nemzetközi jog megsértésének tartják, miközben jogvédő szervezetek imperialista megközelítésként bírálják Washington fenyegetéseit.

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Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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