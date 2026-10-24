Bejelentette Trump: hamarosan újabb háborút indíthat Amerika - Meg is nevezte a következő célpontot

Donald Trump amerikai elnök egy floridai kampánygyűlésen ígéretet tett arra, hogy az iráni háború lezárását követően Kuba ellen is katonai akciót fog kezdeni.

Trump a Fort Myersben tartott kilencven perces beszédében jelezte, hogy további katonai lépések sem zárhatók ki Irán ellen, majd a Közel-Keletről hazatérve Kuba ellen is katonai akciót kezdhetnek.

Az elnök arról beszélt, hogy

az Iránból hazatérő amerikai repülőgép-hordozók útközben megállnak majd Kuba partjainál.

Az egyiket megállítjuk nagyjából ötven yardra a parttól. Felemelik a kezüket, aztán beküldjük Marco Rubiót, hogy nyélbe ütse az üzletet"

– fogalmazott. Marco Rubio külügyminiszter, Florida korábbi szenátora a kormányzat Kuba-politikájának egyik fő alakítója. Rubio pénteken az X-en közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott: "Itt az idő azok számára, akik pozitív változást akarnak Kubában", majd arra biztatta a kubai kormánnyal elégedetleneket, hogy "a CIA-val való diszkrét partnerségben" érjék el a kívánt fordulatot.

Trump a második elnöki ciklusa alatt folyamatosan fokozta a nyomást Kubán. Szeptemberben az ENSZ-közgyűlésen "bukott államnak" nevezte a szigetországot, és kijelentette, hogy "eljön a szabadság Kubába", amire a kubai delegáció kivonulással válaszolt. Az Egyesült Államok által fenntartott olajblokád súlyos üzemanyaghiányt és áramkimaradásokat idéz elő az országban, amit az omladozó infrastruktúra tovább tetéz. Az ENSZ emberi jogi szakértői a blokádot a nemzetközi jog megsértésének tartják, miközben jogvédő szervezetek imperialista megközelítésként bírálják Washington fenyegetéseit.

Forrás: Reuters

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