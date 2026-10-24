Elkezdődött: bedeszkázták a boltok ablakait, kihirdették a gyülekezési tilalmat, 70 ezer rendőr vonult az utcákra Franciaországban

Szigorú hatósági intézkedések közepette elkezdődtek a hétvégére tervezett tiltakozások Franciaországban.

A tömegrendezvényeken néhány városban, Lyonban és Marseille-ben teljesen vagy majdnem teljesen betiltották,

a francia hatóságok 70 ezer rendőrt és több ezer katonát küldtek az utcákra.

Ennek ellenére a tüntetések elkezdődtek az ország nagyvárosaiban, Lyonban a rendőrség már fel is oszlatott egy 150 fős összejövetelt, könnygáz bevetésével.

Orléans városában Marine Le Pen és a Nemzeti Tömörülés ellen tüntetnek nagyjából 10 ezren, itt a rendőrség még nem avatkozott közbe, az összejövetel egyelőre békés.

Párizsban több nagy összejövetel is elkezdődött, az UNEF diákszervezet arról panaszkodik, hogy

olyan sok rendőr vette őket körbe, hogy mozdulni sem tudnak.

A sárgamellényes mozgalom közben már a következő hétvégi tüntetéseket tervezi Emmanuel Macron szerintük „autoriter fordulata” miatt.

Párizsban, Lyonban, Marseille-ben és azokban a városokban, ahol nagyobb rendbontások voltak a múlt hétvégén, most a helyi üzletek bezárásával, az ablakok, kirakatok bedeszkázásával védekeznek a helyi vállalkozók.

Tömeges rendbontásról még nem érkezett hír.

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