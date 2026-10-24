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Elkezdődött: bedeszkázták a boltok ablakait, kihirdették a gyülekezési tilalmat, 70 ezer rendőr vonult az utcákra Franciaországban
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Elkezdődött: bedeszkázták a boltok ablakait, kihirdették a gyülekezési tilalmat, 70 ezer rendőr vonult az utcákra Franciaországban

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Szigorú hatósági intézkedések közepette elkezdődtek a hétvégére tervezett tiltakozások Franciaországban.

A tömegrendezvényeken néhány városban, Lyonban és Marseille-ben teljesen vagy majdnem teljesen betiltották,

a francia hatóságok 70 ezer rendőrt és több ezer katonát küldtek az utcákra.

Ennek ellenére a tüntetések elkezdődtek az ország nagyvárosaiban, Lyonban a rendőrség már fel is oszlatott egy 150 fős összejövetelt, könnygáz bevetésével.

Orléans városában Marine Le Pen és a Nemzeti Tömörülés ellen tüntetnek nagyjából 10 ezren, itt a rendőrség még nem avatkozott közbe, az összejövetel egyelőre békés.

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Párizsban több nagy összejövetel is elkezdődött, az UNEF diákszervezet arról panaszkodik, hogy

olyan sok rendőr vette őket körbe, hogy mozdulni sem tudnak.

A sárgamellényes mozgalom közben már a következő hétvégi tüntetéseket tervezi Emmanuel Macron szerintük „autoriter fordulata” miatt.

Párizsban, Lyonban, Marseille-ben és azokban a városokban, ahol nagyobb rendbontások voltak a múlt hétvégén, most a helyi üzletek bezárásával, az ablakok, kirakatok bedeszkázásával védekeznek a helyi vállalkozók.

Tömeges rendbontásról még nem érkezett hír.

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Címlapkép forrása: Marcus Golejewski/picture alliance via Getty Images

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