Fénykép: így néz ki Adolf Hitler Sasfészke a tűzvész pusztítása után

Fénykép érkezett a Sasfészek néven is ismert egykori náci rezidenciáról, a Kehlsteinhausról. Az Adolf Hitler néhai diktátor által használt létesítmény teljesen leégett.

Ma reggel jött a hír, hogy felgyújtották Kehlsteinhaust, vagyis Sasfészket, Adolf Hitler német diktátor egykori rezidenciáját a Bajor-Alpokban.

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Megjelentek az első fotók az incidens másnapjáról:

a rezidencia láthatóan teljesen kiégett.

Fotó: Jason Tschepljakow/picture alliance via Getty Images

Egyelőre nem tudni, hogy pontosan mekkora strukturális kár keletkezett az épületben, de jól láthatóan a tetőszerkezet is sérült, így a létesítmény életveszélyes állapotba került.

Nem tudni azt sem, hogy mekkora esélye van annak, hogy a német vezetés renoválja majd az épületet, ha ez egyáltalán lehetséges. Bár az épülethez köthető turizmus vélhetően több ezer ember megélhetését biztosította a régióban, mégiscsak egy rosszemlékű náci épületről van szó, melynek újjáépítése komoly bel- és külpolitikai kockázatot hordoz magában.

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Címlapkép forrása: Kilian Pfeiffer/picture alliance via Getty Images