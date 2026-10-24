Fénykép: így néz ki Adolf Hitler Sasfészke a tűzvész pusztítása után

Ma reggel jött a hír, hogy felgyújtották Kehlsteinhaust, vagyis Sasfészket, Adolf Hitler német diktátor egykori rezidenciáját a Bajor-Alpokban.
Megjelentek az első fotók az incidens másnapjáról:
a rezidencia láthatóan teljesen kiégett.
Egyelőre nem tudni, hogy pontosan mekkora strukturális kár keletkezett az épületben, de jól láthatóan a tetőszerkezet is sérült, így a létesítmény életveszélyes állapotba került.
Nem tudni azt sem, hogy mekkora esélye van annak, hogy a német vezetés renoválja majd az épületet, ha ez egyáltalán lehetséges. Bár az épülethez köthető turizmus vélhetően több ezer ember megélhetését biztosította a régióban, mégiscsak egy rosszemlékű náci épületről van szó, melynek újjáépítése komoly bel- és külpolitikai kockázatot hordoz magában.
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