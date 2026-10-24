Fontos bejelentést tett Zelenszkij és köszönetet mondott Trumpnak is

A SpaceX által gyártott, ám az amerikai kormányzat által kezelt Starlink-terminálok az ukrán hadsereg működésének kulcsfontosságú elemei. A hónap elején életbe léptetett korlátozás – amely 160 km/h-ban maximálta a terminálok működési sebességét – több ukrán harci bevetés kudarcához vezetett.

A korlátozás megnehezítette az orosz támadódrónok elfogását, és több frontvonal mögötti csapásmérő akciót is le kellett miatta fújni.

Ezzel párhuzamosan Oroszország úgy tudott ballisztikus rakétákat indítani Ukrajna ellen, hogy az Egyesült Államok nem küldött előzetes figyelmeztetést.

A korlátozások bevezetése egybeesett azzal, hogy Donald Trump bejelentette, az Egyesült Államok orosz gázolajat vásárol. Az amerikai elnök kezdetben tagadta, hogy kormánya állna a hírszerzési információmegosztás visszavágása mögött. Elon Musk az amerikai kormányzatra hárította a felelősséget, mondván, a rendszerek az amerikai kormány tulajdonában és irányítása alatt állnak, így a sebességkorlátozásról az amerikai hadsereg és végső soron az elnök hoz döntést. Marco Rubio külügyminiszter ezzel szemben Muskot tette felelőssé, hangsúlyozva, hogy a Starlink magánvállalat, amelyet az elnök nem irányít.

Zelenszkij mindkét felet felelősnek nevezte az ügyben.

Kifejtette, hogy a sebességkorlátozásra vonatkozó utasítás az amerikai kormányzattól érkezett, a végrehajtásért pedig technikailag a SpaceX felelt. Az ukrán elnök rámutatott arra is, hogy az EU-tagállamokban használt Starshield-terminálokra nem terjesztették ki a korlátozásokat, azok kizárólag Ukrajnát érintették. Az elnök szerint ez egy előre eltervezett lépés volt, amely sok emberéletet követelt.

A rendszerek helyreállításáról szombaton, a Telegramon közzétett videóüzenetében számolt be Zelenszkij,

megköszönve az amerikai szövetségesek, köztük Donald Trump és az amerikai külügyminisztérium segítségét.

Elmondása szerint a Starlink és a Starshield ismét a korlátozás előtti sebességgel érhető el, ami már elegendő a hadműveleti feladatok ellátásához. A helyreállítás az éjszaka folyamán indult el, reggelre pedig elérte a szükséges szintet. Zelenszkij kiemelte, hogy a teljes sávszélesség elengedhetetlen a frontvonal logisztikájához és a sugárhajtású Sahed-drónok elleni védekezéshez.

Donald Trump már csütörtökön azt állította, hogy a rendszer újra teljes kapacitással működik, ám ezt egy európai tisztségviselő az Associated Press hírügynökségnek nyilatkozva még cáfolta. Pénteken újságírói kérdésre válaszolva az amerikai elnök elismerte, hogy nem egyeztetett Muskkal a problémáról, de ígéretet tett arra, hogy ha nem oldódott meg a helyzet, intézkedni fog.

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