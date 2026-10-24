Kiadta a parancsot a diktátor: megépül a világ legerősebb hadserege

Az észak-koreai vezető egy kétnapos phenjani századparancsnoki értekezleten jelentette be, hogy

"koreai stílusú katonai forradalmat" vár el a hadseregtől

Kim Dzsongun utasítást adott arra, hogy a fegyveres erők valamennyi századát alakítsák át mind katonai, mind technikai szempontból "erős elitegységgé", és kovácsolják őket "tökéletes harci erővé".

A KCNA beszámolója szerint ez volt a hadsereg első ilyen jellegű tanácskozása a februári pártkongresszus óta, amelyen a vezető már szorgalmazta a konvencionális fegyveres erők fejlesztését, valamint megerősítette a nukleáris- és rakétafejlesztési programokat is.

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