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Kimondta Friedrich Merz: kívülről és belülről is napi szinten fenyegetik Németországot
Globál

Kimondta Friedrich Merz: kívülről és belülről is napi szinten fenyegetik Németországot

MTI
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Portfolio
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Egységet szorgalmazott a kormánykoalíción belül Friedrich Merz kancellár, mondván, hogy Németország a politikai szélsőségesek, illetve a mindennapos orosz destabilizációs kísérletek jelentette veszéllyel néz szembe.

A bajor Keresztényszocialista Unió (CSU) – a kancellár pártja, a konzervatív Kereszténydemokrata Unió (CDU) testvérpártja – müncheni értekezletén felszólalva szombaton Merz kijelentette: Németország „rendkívül súlyos kihívások” előtt áll.

Hogyan védelmezhetjük meg a szabadságunkat és a biztonságunkat a hazai szélsőségesekkel és a külföldi hatalmakkal szemben?

– mondta a kancellár. Hozzátette, hogy Oroszország „napi szinten igyekszik destabilizálni Németországot”.

A küldöttek hangos tapsban törtek ki, amikor Merz a párt által Frank-Walter Steinmeier német elnök utódjául jelölt Ilse Aignerről, a CSU politikusáról beszélt. Steinmeier mandátuma jövőre jár le.

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A CDU eddig nem támogatta Aignert, és pártbeli illetékesek szerint nem hagytak fel a reménnyel, hogy saját jelöltet indítsanak a többnyire ceremoniális feladatokat ellátó államfő tisztségének betöltésére.

A kancellár dicsérte a CSU minisztereit és tiszteletét fejezte ki a párt vezetője, Markus Söder iránt.

Merz ismételten elutasította az együttműködést a közvélemény-kutatásokban vezető Alternatíva Németországnak (AfD) szélsőjobboldali párttal.

Egyben felszólította a szociáldemokratákat (SD) és a Zöldeket: ne alakítsanak koalíciót Berlinben a Die Linke (Baloldal) párttal, amelyet azzal vádolt meg, hogy eltűri a soraiban az antiszemitizmust. A Die Linke tagadja, hogy bármilyen rendszerszintű antiszemitizmus lenne a pártban.

Merz közölte: a gazdaság élénkítéséhez és a közintézményekbe vetett bizalom helyreállításához elengedhetetlenek a gyors nyugdíj-, adó- és szociális reformok.

A kancellár megerősítette, terveik szerint a jövő évtől mindenki számára csökkentik az energiaárakat.

Ha valahogy lehetséges – és szerintem lehetséges –, akkor csökkenteni kell az áramadót, hogy az embereknek ismét több pénz legyen a zsebükben

– mondta Merz.

Címlapkép forrása: Nadja Wohlleben/Getty Images

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