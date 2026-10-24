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Kimondta Zelenszkij: igen, Ukrajna elfogadja, ha így ér véget a háború
Globál

Kimondta Zelenszkij: igen, Ukrajna elfogadja, ha így ér véget a háború

Portfolio
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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy kész békemegállapodást kötni és a jelenlegi frontvonal mentén befagyasztani a háborút, ugyanakkor határozottan kizárta az elfoglalt területek orosz fennhatóságának elismerését egy ABC News-nak adott interjúban.

Az államfő hangsúlyozta, hogy Ukrajna semmiképpen sem tekinti oroszország részének az orosz katonák által megszállt területeket.

Zelenszkij egyúttal cáfolta azokat az állításokat, amelyek szerint Oroszország az ukrán területek 25 százalékát tartaná ellenőrzése alatt. Mint mondta, az orosz csapatok jelenleg az ország területének 19,3 százalékát tartják ellenőrzésük alatt, a 25 százalékos adat pedig csak akkor lenne valós, ha Ukrajna önként feladná a Donbasz még általa kontrollált részeit.

Készek vagyunk a lehető leghamarabb véget vetni ennek a háborúnak, és befagyasztani a konfliktust a frontvonal mentén"

– fogalmazott az elnök.

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Címlapkép forrása: President Of Ukraine from Україна, CC0, via Wikimedia Commons

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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