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Már készül Irán megtorlása: globális sokkot akarnak okozni - Többé nem lesznek tabuk
Globál

Már készül Irán megtorlása: globális sokkot akarnak okozni - Többé nem lesznek tabuk

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Irán részletes terveket dolgozott ki a Perzsa-öbölben húzódó tenger alatti kommunikációs kábelek elleni támadásra arra az esetre, ha az Egyesült Államok és Izrael újabb csapást mérne az országra – közölte két magas rangú iráni biztonsági tisztviselő a Reuters hírügynökséggel.

A névtelenséget kérő tisztviselők nem árulták el a tervezett akciók pontos helyszínét és módszerét, egyikük azonban hangsúlyozta, hogy

Irán célja nemcsak a kábelek megrongálása lenne, hanem a javítási munkálatok megakadályozása is, így az internetkapcsolat és a távközlés zavarai minél hosszabb ideig fennmaradnának.

Ha Iránt megtámadják, többé nem lesznek vörös vonalak – a tenger alatti kábelektől a katonai bázisokig, beleértve a titkosakat is"

– fogalmazott az egyik tisztviselő. Az Iráni Forradalmi Gárda (IRGC) politikai ügyekért felelős parancsnokhelyettese, Jadollah Dzsaváni szerdán úgy nyilatkozott, hogy Irán a Hormuzi-szorosban futó hét fő internetkábelt is célba vehetné, amennyiben az iráni infrastruktúrát támadás érné.

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A tenger alatti kábelek a globális internetforgalom mintegy 99 százalékát továbbítják az ENSZ Nemzetközi Távközlési Uniója (ITU) szerint.

A Hormuzi-szoroson keresztül ugyanakkor a nemzetközi sávszélességnek kevesebb mint egy százaléka halad át – jegyezte meg Alan Mauldin, a TeleGeography távközlési kutatócég elemzője –, így egy ilyen támadás globális hatása korlátozott lenne. A Vörös-tenger ennél jóval értékesebb célpontot jelentene, mivel az Európa, Kelet-Afrika és Ázsia közötti adatforgalom jelentős része ott halad át, a régiók közötti forgalom nagyjából tíz százalékát lebonyolítva. Teherán eddig nem jelezte nyilvánosan, hogy az ottani kábeleket venné célba, de jemeni húszi szövetségesei révén erre is képes lenne.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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