Megjelent egy térkép: ezek Putyin valódi célpontjai – Hatalmas területet szállnának meg az oroszok

Az elemzőház szerint az orosz elnök arról beszélt pár napja, hogy nincs értelme Volodimir Zelenszkij ukrán elnök javaslata alapján befagyasztani a frontvonalat, hiszen Ukrajna keleti és déli régiója „Oroszország történelmi része.”
Az orosz elnök arról is beszélt, hogy „friss genetikai kutatások” szerint az orosz és ukrán nép egy és ugyanaz.
Az ISW szerint Putyin az oroszok által „Novorosszijának” hívott régióról beszélt, az amerikaiak szerint az orosz területi hódítás ezt a „Kreml által kitalált amorf régiót” célozza.
Ez a régió az öt részben megszállt, „annektált” ukrán megye – Donyeck, Zaporizzsja, Luhanszk, Krím és Herszon mellett – magában foglalja Harkivet, Dnyipropetrovszkot, Mikolaivet és Odesszát is.
NEW: Ukrainian officials are widely reporting continued in-motion speed restrictions on SpaceX’s low-Earth orbit satellite communication technology (Starlink and Starshield) on October 23, but the situation remains unclear. Other Key Takeaways: Russia and Ukraine have reportedly agreed to a limited ceasefire in Russian-occupied Oleshky, Kherson Oblast. Russian President Vladimir Putin articulated his long-standing commitment to wider territorial aims in Ukraine far beyond Donetsk Oblast by invoking mythologized and false Russian “historical claims”. The Kremlin appears to be increasingly adopting a more cautious monetary policy amid continued inflationary pressures, which may pose risks to wage growth and Russia’s defense industrial base (DIB). A likely Russian drone struck a cargo ship off the coast of Romania, and drone debris fell in Moldova on October 23. Ukraine and Russia conducted civilian prisoner and prisoner of war (POW) exchanges on October 23. Ukrainian forces recently advanced west of Kostyantynivka. Russian forces launched 176 drones against Ukraine overnight. Ukraine continued its long-range strike campaign against Russian military assets overnight on October 22 to 23 and on October 23.— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) October 24, 2026
Az ISW megállapítja: Putyin minimális eredményként legalább ezt az Ukrajna kb. 40%-át lefedő régiót hajlandó csak elfogadni, viszont ideális kimenetelként még mindig az ország egészét akarja.
Az orosz vezető éppen ezért nem lesz hajlandó érdemi engedményeket tenni az Ukrajnával való tárgyalások során, csak Kijev kapitulációját fogadná el - állapítják meg az amerikaiak.
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