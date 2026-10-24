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Megjelent egy térkép: ezek Putyin valódi célpontjai – Hatalmas területet szállnának meg az oroszok
Globál

Megjelent egy térkép: ezek Putyin valódi célpontjai – Hatalmas területet szállnának meg az oroszok

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Vlagyimir Putyin orosz elnök területi ambíciói Ukrajnában nem állnak meg öt megyénél, az oroszok által „Novorosszijának” nevezett teljes régiót meg akarják szállni – írja friss elemzésében az amerikai Institute for the Study of War (ISW).

Az elemzőház szerint az orosz elnök arról beszélt pár napja, hogy nincs értelme Volodimir Zelenszkij ukrán elnök javaslata alapján befagyasztani a frontvonalat, hiszen Ukrajna keleti és déli régiója „Oroszország történelmi része.”

Az orosz elnök arról is beszélt, hogy „friss genetikai kutatások” szerint az orosz és ukrán nép egy és ugyanaz.

Az ISW szerint Putyin az oroszok által „Novorosszijának” hívott régióról beszélt, az amerikaiak szerint az orosz területi hódítás ezt a „Kreml által kitalált amorf régiót” célozza.

Ez a régió az öt részben megszállt, „annektált” ukrán megye – Donyeck, Zaporizzsja, Luhanszk, Krím és Herszon mellett – magában foglalja Harkivet, Dnyipropetrovszkot, Mikolaivet és Odesszát is.

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Az ISW megállapítja: Putyin minimális eredményként legalább ezt az Ukrajna kb. 40%-át lefedő régiót hajlandó csak elfogadni, viszont ideális kimenetelként még mindig az ország egészét akarja.

Az orosz vezető éppen ezért nem lesz hajlandó érdemi engedményeket tenni az Ukrajnával való tárgyalások során, csak Kijev kapitulációját fogadná el - állapítják meg az amerikaiak.

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Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

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