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Megtámadták a Közel-Kelet legerősebb országát: ballisztikus rakéták hatoltak be a légtérbe
Globál

Megtámadták a Közel-Kelet legerősebb országát: ballisztikus rakéták hatoltak be a légtérbe

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Két ballisztikus rakétát lőttek le a szaúdi légtérben, melyet a jemeni húszik lőttek ki az országra – jelenti a Times of Israel.

A rakéták Taif és Janbu térségét célozták,

a támadást a légvédelem elhárította.

Az érintett városok mellett Mekkában és Dzseddában is légi riadó volt, itt nincs hír incidensről.

Hajnalban is jelezte a szaúdi haderő egy ballisztikus rakétatámadás elhárítását, melyet Jemen felől lőttek ki az olajmonarchiára.

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Címlapkép forrása: Wisam Hashlamoun/Anadolu via Getty Images

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