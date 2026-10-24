Megtámadták a Közel-Kelet legerősebb országát: ballisztikus rakéták hatoltak be a légtérbe

A rakéták Taif és Janbu térségét célozták,

a támadást a légvédelem elhárította.

Az érintett városok mellett Mekkában és Dzseddában is légi riadó volt, itt nincs hír incidensről.

Hajnalban is jelezte a szaúdi haderő egy ballisztikus rakétatámadás elhárítását, melyet Jemen felől lőttek ki az olajmonarchiára.

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