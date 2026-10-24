Nagy lángokkal égett Hitler hírhedt Sasfészke

Tűz ütött ki péntek este Adolf Hitler volt náci vezér egykori rezidenciáján a Bajor-Alpokban – közölte a helyi rendőrség és katasztrófavédelem.

A több mint 1800 méteres tengerszint feletti magasságban álló, Sasfészekként is emlegetett berchtesgadeni épület szinte teljes egészében égett, komoly károk keletkeztek benne, az oltás még a hajnali órákban is tartott.

Sérültről a hatóságok nem tudnak, beszámolójuk szerint azt feltételezik, hogy a jelenleg turisztikai célra használt házban senki nem tartózkodott.

A rendőrség közlése szerint gyújtogatás gyanúja merült fel a tűz kapcsán.

Egy motoron közlekedő embert őrizetbe vettek, akivel a hatóságok a bevetés helyszíne felé közeledve akadtak össze.

A Sasfészket 1937-ben és 1938-ban építették Martin Bormann, Hitler kancelláriája vezetőjének megrendelésére, aki 50. születésnapjára akarta meglepni vele Hitlert. Az építmény már ezt (1939. április 20.) megelőzően elkészült, a diktátor 1938 szeptemberében meglátogatta, de túlzottan nem örült az ajándéknak. Hitler ugyanis félt a nagy magasságtól és a ritkásabb hegyi levegőtől, de attól is tartott, hogy a házhoz vezető lift csörlőszerkezetébe belecsap a villám. A náci vezér ezért mindössze tizennégyszer látogatta meg születésnapi ajándékát, és akkor is csak órákat töltött ott.

A Sasfészek felhúzása óriási kihívás volt, hiszen több mint 1800 méter magasan kellett építkezni, és föl kellett építeni az oda vezető utat is. A munka 13 hónapig tartott, és télen, több méteres hóban és lavinaveszélyben sem maradt abba. A mostoha körülmények között összesen 12 építőmunkás vesztette életét.

A németül ma Kehlsteinhausnak nevezett épületben jelenleg étterem működik, népszerű turistalátványosság.

A Sasfészekről ebben a cikkünkben írtunk részletesen:

Kapcsolódó cikkünk 2023. 08. 19. Innen tekintett le egykor rettegett birodalmára Hitler – Így néz ki ma a Sasfészek

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images