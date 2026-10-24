Nagyszabású katonai műveletet indított Izrael: komplett városrészeket tarolnak le

Az IDF tájékoztatása szerint a Szin Bét belbiztonsági szolgálattal, a határrendészettel és a polgári közigazgatással közösen végrehajtott akció célja a "terrorszervezetek infrastruktúrájának és fegyverkészletének felszámolása, valamint több tucat gyanúsított kihallgatása".

A hadsereg jelezte, hogy a hadművelet a merénylők működési területére korlátozódik, és várhatóan több napig tart majd.

A környékbeli palesztin lakosok kizárólag három kijelölt ponton hagyhatják el az érintett övezetet, szigorú biztonsági ellenőrzést és kihallgatást követően.

Benjámin Netanjahu miniszterelnök bejelentette, hogy

Izrael lerombolja a két merénylő teljes lakókörnyékét, így terjesztve ki a megtorló intézkedéseket a közvetlen hozzátartozókon túl az egész városrészre.

A kormányfő emellett elrendelte Ciszjordánia teljes lezárásának előkészítését – a terület a hétfőn és kedden esedékes izraeli parlamenti választások miatt amúgy is zárlat alá került volna. Becalel Szmotrics pénzügyminiszter a helyszínről közzétett videóban közölte, hogy az elrettentés érdekében "illegális építmények sorozatos bontását" rendelte el.

A felvételeken jól látható, amint fegyveres katonák a Hebron melletti Farsz al-Hava lakóit kiürítésre szólítják fel, ingóságaikat teherautókra pakolják, majd buldózerekkel rombolják le az épületeket.

A Palesztin Hatóság álláspontja szerint mindez kollektív büntetésnek minősül.

A B'Celem jogvédő szervezet háborús bűncselekménynek nevezte az intézkedéseket, és nemzetközi nyomásgyakorlást sürgetett a civil lakosság kényszerű kitelepítésének megakadályozására.

A hebroni kormányzóság már eddig is súlyos gazdasági válsággal küzdött. Az IDF a régió hét bejáratából ötöt lezárt, ami megbénította a több mint egymillió palesztin lakos mindennapjait és Ciszjordánia legfontosabb gazdasági központjának működését.

A ciszjordániai erőszakhullám a 2023. októberi Hamász-támadás és az azt követő gázai háború kirobbanása óta drasztikusan felerősödött. A palesztin egészségügyi minisztérium adatai szerint azóta több mint 1100 palesztint öltek meg az izraeli erők vagy a telepesek a területen. Ugyanezen időszak alatt 60 izraeli civil és biztonsági alkalmazott vesztette életét a palesztin merényletekben Izraelben és Ciszjordániában.

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