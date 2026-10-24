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Netanjahu alaposan megkeverte a kártyákat: nyíltan szembeszállt a britekkel, egy egész térség sorsa változhat meg
Globál

Netanjahu alaposan megkeverte a kártyákat: nyíltan szembeszállt a britekkel, egy egész térség sorsa változhat meg

Portfolio
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Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök utasította diplomatáit, hogy változtassák meg Jeruzsálem hivatalos álláspontját a Falkland-szigetek ügyében. Az utasítás értelmében Izrael ezentúl Argentína területi igényét támogatja a vitatott dél-atlanti szigetcsoport kapcsán, és közvetlen tárgyalásokat szorgalmaz a térség jövőjéről- írta a Telegraph.

A Falkland-szigetek hivatalosan brit tengerentúli területnek számít, ám Argentína is igényt formál rá, és Islas Malvinas néven hivatkozik a szigetcsoportra. A két ország az 1980-as években háborút is vívott a térségért, melyet Nagy-Britannia nyert meg.

A lapértesülés szerint a politikai fordulat első jeleként Danny Danon, Izrael ENSZ-nagykövete a múlt hónapban olyan beszédet mondott, amelyben elismerte az ügy kiemelt jelentőségét az argentin közvélemény számára, egyúttal a történelmi, jogi és emberi szempontok teljes körű figyelembevételét sürgette.

A The Telegraph értékelése szerint ezzel a megfogalmazás Izrael egyértelműen a dél-amerikai ország területi igényét támogatta, ami jelentős elmozdulást jelent Jeruzsálem korábbi álláspontjához képest.

A lap névtelenül nyilatkozó forrásai szerint a felszólalás szövegét az izraeli kormány legfelsőbb szintjein hagyták jóvá.

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Jeruzsálem lépésére az Izrael és az Egyesült Királyság közötti viszony romlása közepette kerül sor. London alig egy hónapja vezetett be széles körű szankciókat a ciszjordániai izraeli telepesekkel szemben, tavaly pedig elismerte a palesztin államot.

A háttérben gazdasági tényezők is állnak, hiszen az izraeli tulajdonú Navitas Petroleum tengeri fúrásokat tervez a Falkland-szigetek körül, amelyek a tervek szerint 2028-ban indulnának el, ez pedig komoly felháborodást váltott ki Buenos Airesben. Izrael jelezte, hogy a kormánynak nincs beleszólása a tőzsdén jegyzett vállalat működésébe, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Milei vezette Argentína Izrael egyik legközelebbi barátja, a két ország vezetése között pedig folyamatos és szoros a kapcsolat.

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Címlapkép forrása: GPO - Handout/Anadolu via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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