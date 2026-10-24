Netanjahu alaposan megkeverte a kártyákat: nyíltan szembeszállt a britekkel, egy egész térség sorsa változhat meg

A Falkland-szigetek hivatalosan brit tengerentúli területnek számít, ám Argentína is igényt formál rá, és Islas Malvinas néven hivatkozik a szigetcsoportra. A két ország az 1980-as években háborút is vívott a térségért, melyet Nagy-Britannia nyert meg.

A lapértesülés szerint a politikai fordulat első jeleként Danny Danon, Izrael ENSZ-nagykövete a múlt hónapban olyan beszédet mondott, amelyben elismerte az ügy kiemelt jelentőségét az argentin közvélemény számára, egyúttal a történelmi, jogi és emberi szempontok teljes körű figyelembevételét sürgette.

A The Telegraph értékelése szerint ezzel a megfogalmazás Izrael egyértelműen a dél-amerikai ország területi igényét támogatta, ami jelentős elmozdulást jelent Jeruzsálem korábbi álláspontjához képest.

A lap névtelenül nyilatkozó forrásai szerint a felszólalás szövegét az izraeli kormány legfelsőbb szintjein hagyták jóvá.

Jeruzsálem lépésére az Izrael és az Egyesült Királyság közötti viszony romlása közepette kerül sor. London alig egy hónapja vezetett be széles körű szankciókat a ciszjordániai izraeli telepesekkel szemben, tavaly pedig elismerte a palesztin államot.

A háttérben gazdasági tényezők is állnak, hiszen az izraeli tulajdonú Navitas Petroleum tengeri fúrásokat tervez a Falkland-szigetek körül, amelyek a tervek szerint 2028-ban indulnának el, ez pedig komoly felháborodást váltott ki Buenos Airesben. Izrael jelezte, hogy a kormánynak nincs beleszólása a tőzsdén jegyzett vállalat működésébe, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Milei vezette Argentína Izrael egyik legközelebbi barátja, a két ország vezetése között pedig folyamatos és szoros a kapcsolat.

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