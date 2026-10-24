Oroszországot és Ukrajnát is megfenyegette Donald Trump: Amerika oda fog csapni mindkét országnak

Trump egy kampányrendezvényen azt állította, hogy a védővámok korábban már öt háború lezárásában segítették az Egyesült Államokat.

Ha tovább harcolnak, 200 százalékos vámot vetünk ki mindkettőjükre – és meglepő módon abbahagyták a háborút. Valószínűleg ugyanezt kellene tennünk Ukrajnával és Oroszországgal is, erre eddig nem is gondoltam"

– fogalmazott az amerikai elnök.

Ugyanakkor Trump szinte azonnal elismerte, hogy ez a gazdasági nyomásgyakorlási eszköz ebben az esetben aligha működne. Rámutatott, hogy az Egyesült Államok nem bonyolít akkora kereskedelmi forgalmat sem Kijevvel, sem Moszkvával, hogy a vámoknak érdemi kényszerítő erejük legyen.

Nem vásárolunk tőlük eleget ahhoz, hogy ez hatásos legyen"

– szögezte le.

Beszédében Trump egyúttal reményét fejezte ki, hogy az orosz–ukrán háború a végéhez közeledik, és az Egyesült Államok hamarosan lezárja ezt a katasztrófát.

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