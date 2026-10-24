12°C borult
Budapest
  • Megjelenítés
Parancsot adott Jordánia királya: kőkemény megtorlás jön
Globál

Parancsot adott Jordánia királya: kőkemény megtorlás jön

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Abdullah jordániai király szombaton parancsot adott a biztonsági szolgálatoknak, hogy "vasököllel" adjanak választ az előző napi támadásra, amelyben lőfegyveres merénylők tüzet nyitottak és megöltek nyolc embert egy görög ortodox templomban tartott gyászszertartáson.

A hatóságok szombaton folytatták a kutatást az elkövetők után, akik fényes nappal több percen át lövöldöztek Karak kormányzóság Hamúd városának templomában.

A támadásban negyvenen sebesültek meg.

A nemzetbiztonsági tanács ülésén Abdullah elítélte az "aljas terrorcselekményt" és kijelentette: nincs helye kegyelemnek, amikor jordániaiak életéről van szó - közölte a királyi udvar.

Kapcsolódó cikkünk

Nagyszabású katonai műveletet indított Izrael: komplett városrészeket tarolnak le

Netanjahu alaposan megkeverte a kártyákat: nyíltan szembeszállt a britekkel, egy egész térség sorsa változhat meg

Súlyos figyelmeztetést kapott az amerikai külügy: azonnal megindult az evakuáció

Címlapkép forrása: Jordan Pix/ Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Állásajánlat

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
A részvénykiválasztás 7 szabálya – így szűrd ki a nyerő papírokat
Óraátállítás 2026: kezdődik a téli időszámítás
Területeket adna fel Ukrajna, újra előkerült a béketárgyalás lehetősége - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility