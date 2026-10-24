Parancsot adott Jordánia királya: kőkemény megtorlás jön

Abdullah jordániai király szombaton parancsot adott a biztonsági szolgálatoknak, hogy "vasököllel" adjanak választ az előző napi támadásra, amelyben lőfegyveres merénylők tüzet nyitottak és megöltek nyolc embert egy görög ortodox templomban tartott gyászszertartáson.

A hatóságok szombaton folytatták a kutatást az elkövetők után, akik fényes nappal több percen át lövöldöztek Karak kormányzóság Hamúd városának templomában.

A támadásban negyvenen sebesültek meg.

A nemzetbiztonsági tanács ülésén Abdullah elítélte az "aljas terrorcselekményt" és kijelentette: nincs helye kegyelemnek, amikor jordániaiak életéről van szó - közölte a királyi udvar.

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