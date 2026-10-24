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Rossz hírt közöltek az oroszok a közelgő tűzszünetről: ennek sokan nem fognak örülni
Globál

Rossz hírt közöltek az oroszok a közelgő tűzszünetről: ennek sokan nem fognak örülni

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Semmilyen politikai hatása nem lesz annak, hogy Oleskijben most tűzszünetet tart Oroszország és Ukrajna, ennek nem lesz befolyása a háború lezárása érdekében folytatott tárgyalásokra – jelentette ki Rogyion Mirosnyik, Oroszország „kijevi rezsim bűneivel foglalkozó” külügyi küldötte a TASZSZ cikke szerint.

Ez egy humanitárius lépés. Humanitárius folyosókat hozunk létre, melyekről nem tudtunk korábban megállapodni az ukrán fél kategorikus ellenállása miatt, akik közben azon dolgoztak, hogy mélyítsék Aleskij [Oleskij] problémáit”

– állítja az orosz vezető.

Hozzátette:

szerinte ennek a tűzszünetnek reálisan most nem lesz semmilyen hatása az ukrajnai háború lezárását célzó tárgyalásokra, mivel ez két teljesen különálló ügy.

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Mirosnyik ugyanakkor megjegyezte: az orosz-amerikai kommunikációs csatorna eddig hatékonynak tűnik, remélhető, hogy ez más kérdésekben, humanitárius ügyek rendezésében szintén megoldást hoz majd.

Oleskij térségében az Egyesült Államok közvetített humanitárius tűzszünetet, ez hivatalosan október 29-étől kezdődik, de az oroszok bejelentették, hogy már október 27-én megkezdik a humanitárius műveleteket a területen.

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Címlapkép: Mil.ru

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