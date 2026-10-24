Súlyos figyelmeztetést kapott az amerikai külügy: azonnal megindult az evakuáció

Jay Clayton nemzeti hírszerzési igazgató egy egyoldalos memorandumban figyelmeztette Marco Rubio amerikai külügyminisztert, hogy merénylet-sorozat készül Amerika külföldön, elsősorban Közel-Keleten tartózkodó tisztviselői ellen.

Clayton felajánlotta, hogy amennyire lehetséges, csökkenti az ügyben készült jelentések titkossági szintjét, így a potenciálisan veszélyeztetett munkatársakkal is megoszthatják azokat.

A feljegyzés sem a konkrét célpontokat, sem az érintett, Közel-Keleten kívüli országokat nem nevezi meg.

A fenyegetés az egyik fő oka annak, hogy az amerikai külügyminisztérium megkezdte a személyzet létszámának csökkentését több közel-keleti nagykövetségén. A hét elején a külügyi tárca elrendelte a családtagok és a nem kulcsfontosságú alkalmazottak távozását a rijádi nagykövetségről, valamint a dzsiddai és dahráni konzulátusokról, pénteken pedig az Egyesült Arab Emírségekben, Libanonban, Katarban és Jordániában is hasonló intézkedéseket léptettek életbe.

A húszi támadások és az iráni terrortervek jelentette fenyegetés miatt úgy döntöttünk, hogy csökkentjük jelenlétünket, és csak a legszükségesebb személyzetet tartjuk a helyszínen"

– nyilatkozta egy amerikai tisztségviselő. Washington attól is tart, hogy az Irán által támogatott jemeni húszi lázadók Szaúd-Arábián túl más regionális célpontokra is kiterjeszthetik támadásaikat.

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