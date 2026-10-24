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Tűzszünet jön az ukrán fronton, Trump a háborúzó feleket fenyegeti - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton
Globál

Tűzszünet jön az ukrán fronton, Trump a háborúzó feleket fenyegeti - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Portfolio
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Korlátozott tűzszünetet hirdetett ki Oroszország és Ukrajna: Oleskij térségében elhallgatnak a fegyverek, a település lakosságát evakuálják. Donald Trump amerikai elnök Ukrajnát és Oroszországot is megfenyegette 200%-os védővámmal, ha nem állapodnak meg a háború lezárásáról. Donyeckben a helyzet napok óta változatlan: Dobropillját, Kosztyantynivkát, Limant ostromolják az oroszok. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati eseményeivel.
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Oroszországot és Ukrajnát is megfenyegette Donald Trump: Amerika oda fog csapni mindkét országnak

Donald Trump amerikai elnök akár 200 százalékos vámot is kivethet Ukrajnára és Oroszországra, erről az amerikai vezető személyesen beszélt - írta meg a RBK.

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Oroszországot és Ukrajnát is megfenyegette Donald Trump: Amerika oda fog csapni mindkét országnak
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Reggeli ukrán jelentés

126 drónt indított Ukrajna ellen az orosz haderő az éjjel, a légvédelem ebből 101-et lőtt le.

(UNN)

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Tűzszünet jön az ukrán fronton, Trump a háborúzó feleket fenyegeti - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati eseményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:

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Címlapkép forrása: 2022 Laurent Van der Stockt via Getty Images

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