Tűzszünet jön az ukrán fronton, Trump a háborúzó feleket fenyegeti - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Bankmonitor Kiszámoltuk: 1,5 millió forintba kerülhet, ha csak jövőre kezded a megtakarítást Ha idén kihagyod a nyugdíj-megtakarítást, elsőre úgy tűnhet, hogy csak annyit veszítesz, amennyit nem fizettél be, plusz a rá járó 20 százalékos adójóváírást. 300 ezer forintnál ez 360

Holdblog A Te döntésed is számít - szóval szavazz ránk, ha szereted a HOLD-at Blogot írunk, podcastolunk, videózunk és még alapot is kezelünk, mi kell még!? Ha szereted a HOLD-at, mindenképp adj ránk egy szavazatot, A Portfolio második alkalommal... The post A Te döntésed

Holdblog Magyarországot a Tisza Pártig csak közepesen érdekelte a választás A rendszerváltás utáni választási lelkesedés nem tűnt el végleg: a BB tengely országaiban a részvétel az ezredforduló után visszaesett, az utóbbi években viszont több helyen... The post Mag

RSM Blog Nemzetközi ÁFA- és indirekt adózási aktualitások 2026 Q4 A nemzetközi áfaváltozások 2026 utolsó negyedévében is fontos felkészülési feladatokat jelentenek a magyar vállalkozások számára. Németországban mesterséges intelligenciával támogatott a

Kasza Elliott-tal Követett részvények - 2026. október Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért

GDPR Érthetők-e a banki adatkezelési tájékoztatók? - A NAIH jelentése a bankok átláthatósági gyakorlatáról Az adatkezelési tájékoztató az adatvédelmi megfelelés leginkább "kirakatban lévő" eleme: az érintettek tipikusan ebből kaphatnak egy benyomást az adataik kezeléséről, persze csak akkor ha

Holdblog Balásy Zsolt: Hiányolom a rezsicsökkentés eltörlését az új költségvetésből A 2027-es költségvetési terv egyszerre ígér nagy lépést az euróbevezetés felé és jelentős többletkiadásokat a bérekre, a nyugdíjakra és a jóléti szolgáltatásokra. A 4,9 százalékos...