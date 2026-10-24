Ruszin-Szendi Romulusz azt írta: a katonák méltó elhelyezése a megbecsülésük alapja, a "fejlődés költségvetése" pedig garantálja, hogy a honvédek korszerű és méltó körülmények között szolgálhassák Magyarországot.
A miniszter kedden jelentette be, hogy
jövőre felújítják a hajdúhadházi, a debreceni, a tatai és a szolnoki laktanyát, valamint a nyírteleki katonai objektumot.
Mint akkor ismertette, idén mintegy 200 fejlesztési projekt indult el, a munkát pedig 2027-ben is folytatják. A rendelkezésre álló források egy részét a jövőben is a Magyar Honvédség működési feltételeinek javítására, az infrastruktúra fejlesztésére és a katonák mindennapi szolgálatának támogatására összpontosítják - tette hozzá.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán
Bejelentették: mostantól állandó rendőri jelenlét lesz a Blaha Lujza téren
Remélhetőleg javul a közbiztonság.
Térdre kényszerítik a francia gazdaságot a zavargások?
Minden azon múlik, meddig tart a felfordulás.
Újjáéled a régi, szovjet technika: különleges feladatot kaptak az elavult Mi-8-as helikopterek
Így is lehet őket használni.
Új fejlesztések jönnek a Magyar Honvédségnél
Most jelentette be a miniszter.
Megvan a friss európai rangsor: Budapest előkelő helyet szerzett a home office toplistán
A top 10 alapján Kelet- és Dél-Európa több városa is komoly versenyelőnybe került.
Fénykép: így néz ki Adolf Hitler Sasfészke a tűzvész pusztítása után
Széndékos gyújtogatás történt.
A részvénykiválasztás 7 szabálya – így szűrd ki a nyerő papírokat
Gyakorlati, hasznos, érthető
Kiderült, mit csinál Orbán Viktor Párizsban
Nyilatkozott a volt miniszterelnök.
"Őszinteségben és felelősségvállalásban szeretnék rendszerváltást: felnőttként kell kezelnünk a társadalmat"
A Tisza költségvetése ellentmondásokkal terhelt, és fontos kérdés, hogy sikerül-e feloldani ezeket. Szabó Balázs, a HOLD vezérigazgatója Dull Szabolcs vendégeként üdvözölte a hiány csökk
Nemzetközi ÁFA- és indirekt adózási aktualitások 2026 Q4
A nemzetközi áfaváltozások 2026 utolsó negyedévében is fontos felkészülési feladatokat jelentenek a magyar vállalkozások számára. Németországban mesterséges intelligenciával támogatott a
Egyedülállóként is érdemes életbiztosítást kötni?
Az életbiztosításról többnyire akkor esik szó, amikor valaki családot alapít, gyermeket vállal vagy lakáshitelt vesz fel. Ilyenkor természetes, hogy védeni szeretné azokat, akik tőle függene
A Te döntésed is számít - szóval szavazz ránk, ha szereted a HOLD-at
Blogot írunk, podcastolunk, videózunk és még alapot is kezelünk, mi kell még!? Ha szereted a HOLD-at, mindenképp adj ránk egy szavazatot, A Portfolio második alkalommal... The post A Te döntésed
Magyarországot a Tisza Pártig csak közepesen érdekelte a választás
A rendszerváltás utáni választási lelkesedés nem tűnt el végleg: a BB tengely országaiban a részvétel az ezredforduló után visszaesett, az utóbbi években viszont több helyen... The post Mag
Követett részvények - 2026. október
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Érthetők-e a banki adatkezelési tájékoztatók? - A NAIH jelentése a bankok átláthatósági gyakorlatáról
Az adatkezelési tájékoztató az adatvédelmi megfelelés leginkább "kirakatban lévő" eleme: az érintettek tipikusan ebből kaphatnak egy benyomást az adataik kezeléséről, persze csak akkor ha
Balásy Zsolt: Hiányolom a rezsicsökkentés eltörlését az új költségvetésből
A 2027-es költségvetési terv egyszerre ígér nagy lépést az euróbevezetés felé és jelentős többletkiadásokat a bérekre, a nyugdíjakra és a jóléti szolgáltatásokra. A 4,9 százalékos...
Ezek az adóemelések hozzák majd el a stabil költségvetést?
Számos tétel emelkedik 2027-től.
Égető szükség van a magyar agrárstratégiára, kapaszkodót keres az ágazat
Nem halogatható tovább a döntés.
A repülő Tesla csak a kezdete egy jóval nagyobb tőzsdei sztorinak
Mit forral megint Musk?
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.