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Új fejlesztések jönnek a Magyar Honvédségnél
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Új fejlesztések jönnek a Magyar Honvédségnél

MTI
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Folytatódik a Magyar Honvédség átfogó modernizációja: a jövő évben nyolc helyőrség 12 objektumában összesen 35 legénységi épület átfogó felújítása kezdődik meg a laktanyafejlesztési programban - közölte a honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán szombat délután.

Ruszin-Szendi Romulusz azt írta: a katonák méltó elhelyezése a megbecsülésük alapja, a "fejlődés költségvetése" pedig garantálja, hogy a honvédek korszerű és méltó körülmények között szolgálhassák Magyarországot.

A miniszter kedden jelentette be, hogy

jövőre felújítják a hajdúhadházi, a debreceni, a tatai és a szolnoki laktanyát, valamint a nyírteleki katonai objektumot.

Mint akkor ismertette, idén mintegy 200 fejlesztési projekt indult el, a munkát pedig 2027-ben is folytatják. A rendelkezésre álló források egy részét a jövőben is a Magyar Honvédség működési feltételeinek javítására, az infrastruktúra fejlesztésére és a katonák mindennapi szolgálatának támogatására összpontosítják - tette hozzá.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán

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