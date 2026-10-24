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Újjáéled a régi, szovjet technika: különleges feladatot kaptak az elavult Mi-8-as helikopterek
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Újjáéled a régi, szovjet technika: különleges feladatot kaptak az elavult Mi-8-as helikopterek

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Elfogódrónok hordozására és indítására alakítottak át ukrán Mi-8-as helikoptereket – derül ki friss háborús felvételekből.

A felvételeken az látható, hogy ukrán Mi-8-as katonai helikopterek külső függesztési pontjaira F7 Litavr típusú elfogódrónokat szereltek, amelyeket orosz Sahed-/Gerány-típusú támadódrónok ellen vethetnek be.

A Litavr egy ukrán fejlesztésű elfogó-UAV, amelyet légi célok, köztük nagy hatótávolságú támadódrónok megsemmisítésére terveztek. A rendszer automatikus végfázisú rávezetéssel, nappali és hőkamerás érzékelőkkel, valamint saját navigációs és célrávezetési megoldásokkal rendelkezik.

A helikopteres indítás előnye, hogy az elfogódrónok nagyobb magasságból és kedvezőbb pozícióból indulhatnak, így

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a régi Mi-8-as lényegében mobil légvédelmi indítóplatformként működik.

Ez különösen a lassabb, de nagy számban bevetett Sahed-/Gerány-típusú drónok elleni védekezésben lehet hasznos.

Jól látszik, hogy Ukrajna az elavult, szovjet tervezésű eszközöket is igyekszik úgy átépíteni, hogy azok a modern háborúk kihívásai közepette is hasznos szerepet töltsenek be.

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